Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Contatti e numerosi falli segnano la sfida del PalaTrincone. I lupi recuperano dal -8, raggiungono la parità e a tre minuti dalla fine cercano il tiro del -4. Quattro rossoblù in doppia cifra. Shvets costretto a lasciare il campo nel secondo quarto

La rimonta, quattro giocatori in doppia cifra e una partita ancora aperta a tre minuti dalla sirena. La Pirossigeno Cosenza esce dal PalaTrincone con il rammarico per un’occasione rimasta a portata di mano fino alle battute conclusive. La Flavio Basket Pozzuoli vince 91-81 in una gara caratterizzata dalla marcata fisicità e dai numerosi falli dei padroni di casa. I rossoblù assorbono i contatti, recuperano otto punti all’inizio della ripresa e continuano a cercare la rimonta anche dopo il nuovo allungo campano.

La fallosità della Flavio accompagna la sfida e porta i lupi in lunetta per 30 tentativi, con 22 realizzazioni. Nell’ultimo quarto i liberi sono 17, tredici dei quali trasformati. La Pirossigeno deve inoltre rinunciare a Denys Shvets, uscito nel secondo periodo dopo un colpo all’arcata sopraccigliare e costretto a recarsi in ospedale: un’assenza che riduce le rotazioni a disposizione di coach Sergio Carolillo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Dal 43-35 dell’intervallo, Cosenza risale fino al 51-51 con un parziale di 16-8. Nel finale, sul -7 a tre minuti dalla conclusione, costruisce una conclusione aperta dall’arco che potrebbe riportarla a quattro lunghezze. Il tiro non entra; sul possesso successivo Pozzuoli segna da tre e ristabilisce il +10. È il passaggio che indirizza una gara nella quale i rossoblù erano riusciti a restare in corsa.

Miše Diminić chiude con 20 punti, undici nell’ultima frazione. Georgi Sirakov ne realizza 15, capitan Simone Ginefra e Vincenzo Festinese aggiungono 14 punti ciascuno. Quattro uomini in doppia cifra, nove triple e l’ultimo periodo vinto 25-24 raccontano il contributo offensivo dei lupi, la cui serie positiva si conclude dopo sei successi consecutivi.

La cronaca della partita

L’avvio è combattuto, con quattro cambi di vantaggio. La Pirossigeno raggiunge il +4, poi Pozzuoli passa sul 12-10 e allunga fino al 20-10 con un break di 8-0. I lupi rispondono con un controparziale di 7-2, sostenuti anche dai quattro punti a testa di Vanni Rubino e Pietro Guido. La prima frazione termina 22-17.

Nel secondo quarto Scortica e Montemurro colpiscono dall’arco per il 25-20. L’uscita di Shvets priva Cosenza di una soluzione nelle rotazioni. Ginefra realizza sei punti nel periodo, Guido muove il punteggio dalla lunetta. Per i campani Gulley e Morgillo segnano sette punti ciascuno e all’intervallo il tabellone indica 43-35.

La reazione dei lupi vale il 51-51

La Pirossigeno riparte con i canestri di Ginefra e Festinese e dimezza subito lo svantaggio: 43-39. Morgillo e Longobardi alimentano l’attacco di Pozzuoli, Diminić tiene vicini i rossoblù. Sirakov trova una tripla e un canestro da due per il 47-46.

Gulley realizza dalla lunetta, Diminić risponde dal campo. Sul 51-48, Festinese firma la tripla della parità: la Pirossigeno completa la rimonta con un parziale di 16-8.

Pozzuoli torna avanti con otto punti consecutivi di Longobardi, Gulley e Morgillo. Diminić accorcia dall’arco per il 59-54. Il lungo rossoblù e Sirakov segnano sette punti ciascuno nella frazione; Longobardi ne realizza undici e la terza sirena arriva sul 67-56.

La partita resta aperta fino agli ultimi minuti

Nell’ultimo quarto Pozzuoli trova ancora punti dalla distanza con Longobardi e Scortica. La Pirossigeno risponde con Sirakov e si affida a Diminić, autore di undici punti nel periodo, comprese due triple.

I lupi sfruttano i viaggi in lunetta, realizzano 13 liberi su 17 e tornano a sette lunghezze. A tre minuti dalla fine arriva il tiro aperto del possibile -4. La conclusione fallisce il bersaglio e la tripla campana sul possesso successivo riporta il margine in doppia cifra.

La Pirossigeno chiude l’ultima frazione sul 25-24. Il risultato finale è 91-81, con undici triple per Pozzuoli e nove per Cosenza.

Tabellini

Flavio Basket Pozzuoli: Longobardi 26, Gulley 24, Morgillo 18, Scortica 14, Giovinazzo 9, Verde, Filippi, Scotto Lavina, Ciardiello, Grassi, Innocente.

Coach: Mariano Gentile.

Pirossigeno Cosenza: Diminić 20, Sirakov 15, Ginefra 14, Festinese 14, Rubino 9, Guido 6, Montemurro 3, Shvets, Madrigrano, Carofiglio.

Coach: Sergio Carolillo.

Secondo allenatore: Manu Gallo

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra