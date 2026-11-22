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È tutto pronto per la resa dei conti alle ATP Finals di Torino: Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si sfideranno oggi alle 18 all'Inalpi Arena per il titolo dell'edizione 2026. La finale, attesissima, vedrà contrapposti il numero uno del ranking mondiale e il tedesco, entrambi determinati a chiudere la stagione con il trofeo più prestigioso.

Bocelli scalda il pubblico prima della finale

Prima dell'incontro, l'atmosfera si accenderà grazie a Andrea Bocelli, che si esibirà alle 17:48 con l'inno italiano e due brani celebri come 'Con Te partirò' e 'L'inno alla gioia'. La sua voce straordinaria accompagnerà l'attesa per la sfida, in un'Inalpi Arena tutto esaurito. Nel corso della settimana, il pubblico ha potuto godere delle esibizioni di artisti del calibro di Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Nek e molti altri, oltre agli interventi comici che hanno animato le serate.

Il cammino dei finalisti

Zverev ha conquistato la finale superando Daniil Medvedev in una partita combattuta, decisa da pochi punti e da un tiebreak perfetto nel primo set. Il tedesco ha dimostrato freddezza nei momenti chiave, mentre Medvedev ha pagato un calo nel settimo game del secondo set. Dall'altra parte, Alcaraz ha dovuto lottare contro Ben Shelton, in una sfida dalle mille insidie. Lo spagnolo, inizialmente in difficoltà e alle prese con qualche problema fisico, ha trovato la forza di reagire e di imporsi al tiebreak decisivo del terzo set, mostrando ancora una volta la sua tempra.

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Un match all'insegna dello spettacolo

La finale si preannuncia equilibrata e ricca di colpi spettacolari. Entrambi i giocatori hanno mostrato un servizio efficace e una grande capacità di gestire i momenti delicati. Il pubblico di Torino si prepara a vivere un'altra giornata indimenticabile, con la consapevolezza di assistere a una sfida tra due fuoriclasse del tennis mondiale.

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