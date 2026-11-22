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Nel fine settimana dedicato al ciclocross, l'atleta italiana Sara Casasola ha ottenuto due successi di grande rilievo nelle gare belghe di Lokeren e Beringen, superando in entrambe le occasioni la campionessa del mondo in carica, l'olandese Lucinda Brand. La friulana, che milita nella squadra Crelan-Corendon e compirà 27 anni domenica prossima, ha dimostrato una condizione fisica eccellente e una determinazione fuori dal comune.

Nella giornata di ieri, nel Rapencross di Lokeren, Sara Casasola ha preso il comando della corsa fin dalle prime battute e ha aumentato il vantaggio sulle avversarie, giungendo al traguardo con un margine considerevole. La sua prestazione è stata definita da molti esperti come una delle migliori della stagione, grazie a una gestione perfetta della gara e a una solidità atletica che le ha permesso di mantenere un ritmo insostenibile per le concorrenti.

Oggi, nel be-Mine Cross di Beringen, la ciclocrossista italiana ha replicato l'impresa, conducendo la gara sin dal primo giro e respingendo gli attacchi della rivale olandese. La doppietta assume un significato ancora più importante se si considera che Lucinda Brand è la detentrice del titolo iridato e che nelle scorse settimane aveva già mostrato segni di difficoltà contro l'azzurra.

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Un fine settimana da incorniciare

Le due vittorie consecutive confermano la crescita costante di Sara Casasola nel panorama internazionale del ciclocross. La friulana, originaria di Udine, sta dimostrando di poter competere ai massimi livelli e di essere una seria candidata per le prossime competizioni iridate. Il suo talento e la sua grinta hanno conquistato gli appassionati e gli addetti ai lavori, che vedono in lei una delle stelle più luminose del movimento italiano.

La doppia affermazione su Lucinda Brand non è solo un risultato sportivo, ma anche un segnale di maturità agonistica: Casasola ha saputo gestire la pressione e ha corso con intelligenza, sfruttando al meglio le proprie caratteristiche tecniche e fisiche. Il suo team, la Crelan-Corendon, può sorridere per l'exploit della sua atleta, che si avvicina al compleanno con il miglior regalo possibile: due vittorie di prestigio.

Le prospettive future

Con questi risultati, Sara Casasola si inserisce a pieno titolo tra le favorite per le prossime gare di Coppa del Mondo e per i Campionati del Mondo di ciclocross. La stagione è ancora lunga e le avversarie non mancheranno, ma la determinazione e la forma attuale lasciano ben sperare. Gli appassionati italiani attendono con ansia le prossime esibizioni della campionessa friulana, pronta a regalare altre emozioni.

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