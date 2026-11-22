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La Milano Half Marathon ha visto al via circa 20mila atleti, ma l'attenzione era anche per due curiosi partecipanti: i robot Honor Robot D1 Flash e Robot A1 Vita Boy. L'evento, organizzato da MG Sport nell'ambito del circuito FollowYourPassion, si è svolto con una massiccia partecipazione nonostante le condizioni meteo non ottimali. La pioggia, infatti, ha impedito ai due umanoidi di correre, ma sono stati comunque presentati durante la cerimonia di premiazione.

Le prestazioni dei robot

Nonostante l'assenza dalla gara, i due robot hanno mostrato le loro potenzialità: il modello D1 Flash raggiunge una velocità massima di 47 km/h e vanta tempi record come 8"83 nei 100 metri, 40"6 nei 400 metri e una mezza maratona coperta in 50 minuti e 26 secondi. Numeri che fanno sognare gli appassionati di robotica e sport.

I vincitori della mezza maratona

La gara è stata dominata dall'ugandese Titus Musau, che ha tagliato il traguardo in 1h01:31, mentre tra le donne la gibutiana Samiyah Hassan Nour ha vinto con il tempo di 1h08:04. Buone prove anche per gli italiani: il migliore in campo maschile è stato Yohannes Chiappinelli, sesto in 1h03:50, mentre l'olimpionica Giovanna Epis si è piazzata sesta tra le donne con 1h13:04.

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Un evento di successo nonostante il meteo

La mezza maratona di Milano si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del running, capace di attrarre atleti di livello internazionale e un pubblico numeroso. La pioggia non ha scoraggiato i partecipanti, che hanno animato le strade della città con entusiasmo e determinazione. I robot, sebbene fermati, hanno aggiunto un tocco di innovazione e curiosità alla manifestazione, dimostrando come la tecnologia stia entrando sempre più anche nel mondo dello sport.

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