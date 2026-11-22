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Carlos Alcaraz ha conquistato l'edizione 2026 delle ATP Finals di Torino, coronando un percorso di due settimane che lo ha visto affrontare gli otto migliori giocatori del mondo. In conferenza stampa, lo spagnolo ha espresso tutta la sua emozione: il trofeo rappresenta per lui molto più di un semplice successo sportivo, è il frutto di un obiettivo inseguito con determinazione fin dall'inizio della stagione.

Un traguardo inseguito a lungo

Alcaraz ha spiegato che il titolo era nei suoi piani già da tempo: l'anno precedente era arrivato molto vicino, mentre quest'anno si è presentato all'appuntamento con maggiore ambizione e consapevolezza. Le due settimane torinesi sono state intense, caratterizzate da allenamenti, attività e partite di altissimo livello, ma anche da una gestione complicata di situazioni fuori dal campo che hanno richiesto decisioni difficili condivise con il suo team.

Le insidie di una settimana complessa

Il tennista iberico ha sottolineato come l'aspetto mentale sia stato tanto impegnativo quanto quello fisico. Dopo l'esame, dopo l'ultima partita della fase a gironi e dopo le semifinali, l'incertezza sulle condizioni del corpo ha reso ogni giorno più delicato del previsto. Ha però chiarito che il ritiro non è mai stato preso in considerazione: la squadra era pronta ad affrontare qualsiasi evenienza, e proprio questa incertezza ha reso la settimana più difficile di quanto si potesse immaginare.

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Una stagione di crescita personale

Guardando al bilancio dell'annata, Alcaraz l'ha definita una delle migliori della sua carriera, non tanto per i titoli conquistati, che comunque contano, quanto per la crescita personale. Ha raccontato di aver imparato molto, soprattutto durante il periodo dell'infortunio, quando ha potuto trarre insegnamenti che si ricevono solo in determinate situazioni. Chiudere la stagione con un successo così importante alle ATP Finals rappresenta per lui un finale impressionante e incredibile.

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