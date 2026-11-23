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Un colpo durissimo al sistema dell'usura nel Foggiano, dove la Direzione distrettuale antimafia di Bari ha coordinato un'operazione che ha portato a 22 provvedimenti di custodia cautelare: quattordici persone sono state condotte in carcere e otto ai domiciliari. Il blitz, scattato nelle prime ore del mattino, ha coinvolto oltre sessanta operatori della Dia, affiancati da uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Prestiti a tassi insostenibili e metodo mafioso

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati sono ritenuti appartenenti o comunque contigui alla Società Foggiana e avrebbero imposto a un imprenditore agricolo della provincia prestiti con tassi usurari superiori al 2.000 per cento, utilizzando il metodo mafioso. Le accuse, a vario titolo, sono di usura ed estorsione continuata aggravata. Le indagini della Dda di Bari, avviate nel 2020, hanno consentito alla Dia di Foggia di delineare un quadro di sofferenza economica sfruttato dalla criminalità organizzata per assumere il controllo di attività imprenditoriali.

Sequestri per oltre tre milioni di euro

Nel corso dell'operazione sono scattati anche sequestri di beni per oltre tre milioni di euro. Le perquisizioni e i sequestri stanno interessando tutti gli indagati e proseguiranno nelle prossime ore. Il valore dei beni sottratti alla disponibilità della presunta organizzazione rappresenta uno dei dati più significativi dell'intera indagine.

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Conferenza stampa in Procura a Bari

Maggiori dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata alle 10.30 negli uffici della Procura di Bari, alla presenza, tra gli altri, del procuratore e del direttore della Dia. L'inchiesta conferma la centralità del contrasto al racket dell'usura nel territorio foggiano, dove le difficoltà di accesso al credito legale rappresentano da anni un terreno fertile per le infiltrazioni criminali.

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