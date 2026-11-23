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Lunedì 23 novembre 2026 il tempo migliora su gran parte dell’Italia, ma Maestrale, mari agitati e piogge locali richiedono ancora attenzione. Martedì aumenteranno le nubi al Nordovest; da mercoledì 25 una nuova perturbazione porterà precipitazioni più diffuse.

Lunedì 23 novembre: schiarite, ma il vento resta protagonista

Al Nord la giornata sarà prevalentemente asciutta. Le nubi del mattino, più presenti sul Nordest, lasceranno spazio a schiarite. Possibili nebbie tra Piemonte e Lombardia e deboli nevicate lungo i confini alpini. Le temperature massime saranno comprese indicativamente tra 9 e 17 °C.

Al Centro e in Sardegna si alterneranno sole e nuvole. Sui versanti adriatici potranno verificarsi piogge sparse, soprattutto nel pomeriggio. Il Maestrale soffierà con forza sui bacini occidentali, con mare agitato intorno alla Sardegna. Massime intorno a 12–18 °C.

Al Sud e in Sicilia non mancheranno le schiarite, ma sono possibili piogge tra Cilento e Calabria tirrenica e locali piovaschi sul Salento. Le massime varieranno indicativamente dai 12 °C di Potenza ai 18–19 °C delle zone più miti.

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Venti forti e mari agitati: cosa mostra la mappa

Nella mappa dei venti allegata, le aree più esposte si concentrano sui mari occidentali e tra Sardegna, Tirreno meridionale e Sicilia. Le scie mostrano la direzione del vento, mentre i colori ne rappresentano la velocità secondo la scala in chilometri orari riportata nell’immagine. L’intensità può variare nel corso della giornata e da una località all’altra.

Per controllare la situazione nella tua zona, segui il Meteo Radar di InfoOggi.it e seleziona la mappa del vento.

Allerta meteo del 23 novembre: le zone interessate

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse segnala venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto lungo le coste e sui rilievi esposti. Sono possibili raffiche di burrasca forte e mareggiate sulle coste esposte. La ventilazione è prevista in graduale attenuazione nella seconda parte di lunedì. www.protezionecivile.gov.it

Per lunedì 23 novembre è prevista allerta gialla per rischio idraulico in alcune zone dell’Emilia-Romagna: pianura bolognese, pianura reggiana di Po, pianura reggiana e pianura modenese. In Umbria, l’allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda le zone Chiascio–Topino, Alto Tevere e Nera–Corno. L’avviso per il vento e i livelli di allerta per rischio idraulico o idrogeologico si riferiscono a fenomeni distinti. mappe.protezionecivile.gov.it

Martedì 24 novembre: nubi e prime piogge al Nordovest

Martedì inizierà con condizioni ancora abbastanza stabili su molte regioni. Nel corso della giornata le nubi aumenteranno sul Nordovest, dove le piogge diventeranno più probabili verso sera. Sulle Alpi torneranno le nevicate in quota.

Al Centro, il cielo tenderà a coprirsi soprattutto sulle regioni tirreniche e in Umbria, con un peggioramento atteso dalla Toscana tra sera e notte. Al Sud prevarrà inizialmente il tempo asciutto, anche se qualche pioggia potrà interessare le zone montuose della Calabria. Sulle coste di Sicilia, Calabria e Salento i venti potranno essere ancora forti nelle prime ore, prima di attenuarsi. mappe.protezionecivile.gov.it

Mercoledì 25 novembre: torna la perturbazione atlantica

La pausa durerà poco. Mercoledì 25 novembre è previsto un peggioramento al Nord e al Centro, con piogge via via più diffuse e fenomeni potenzialmente intensi sul Lazio. Tra sera e notte le precipitazioni raggiungeranno anche il Sud. Sulle Alpi è attesa neve, generalmente oltre gli 800 metri, con quote che potranno variare secondo le temperature locali.

Le previsioni e le allerte possono cambiare: prima di mettersi in viaggio o svolgere attività lungo le coste, è utile controllare gli aggiornamenti per il proprio territorio. Segui il Meteo Radar di InfoOggi.it per monitorare l’evoluzione dei venti.

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