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In occasione del ritorno a Roma delle Reliquie di San Camillo de Lellis, Patrono Universale dei malati, degli ospedali e della Sanità in generale, si è svolto a Roma presso la Sala Conferenze del Pio Sodalizio dei Piceni in Piazza di S. Salvatore in Lauro, 15 il Convegno dal titolo “PIU’ CUORE IN QUELLE MANI – L’Umanizzazione della Sanità per il BEN ESSERE psicofisico del malato” organizzato dall’Associazione Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett, ideatrice dell’Iniziativa realizzata con contributo economico della Presidenza dell’Assemblea Capitolina, poiché vincitrice del Bando SEMENTI 2026 dal titolo SEMI DI BEN ESSERE.

Il Convegno è stato aperto da Virginia Barrett con una citazione dal Prologo del Libro “Vivi il tuo BEN ESSERE” dell’Avv. Giuliano Cardellini, anche Scrittore e Artista, in cui viene evidenziato il significato storico del termine benessere. L’Avvocato Cardellini ha inviato un contributo video in cui ha sintetizzato il motivo che lo ha spinto a scrivere un libro sul BEN ESSERE, termine che ha coniato nel lontano 2002.

Al Tavolo dei Relatori si sono avvicendati il Dott. Padre Francesco de Rienzo (Direttore Progetto Nazionale “Si prese cura di lui” dei Padri Camilliani) che ha coinvolto il pubblico con un accorato Intervento sulla necessità di stanziare più fondi alla Sanità, determinanti per la cura delle persone, e la necessità di creare piccoli presidi di Pronto Soccorso nelle città, per non creare sovraffollamenti negli Ospedali; la Dott.ssa Maria Malucelli (Psicologa – Psicoterapeuta – Consulente RAI) che ha commosso i presenti con il racconto di alcune esperienze vissute come Professionista, e ha lanciato la proposta della presenza ufficiale di una figura di sostegno psicologico nel Pronto Soccorso; la Dott.ssa Silvia Criscione (Lifestyle & Colour Coach) che ha parlato del suo impegno nell’indagare le dinamiche uomo – ambiente per incoraggiare l’adozione di uno stile di vita evoluto, attraverso un approccio interdisciplinare collegando arte, benessere, design, moda, musica e spettacolo; il Prof. Tiziano Samele (Storico esperto di S. Camillo de Lellis – Giornalista) che ha incuriosito tutti con il racconto della Missione di San Camillo de Lellis con alcuni dei focus principali: 1) la pulizia dei malati, dei letti e degli ambienti; 2) l’invenzione del campanello per chiamare aiuto in caso di bisogno; 3) il rifacimento del letto con il malato ancora presente; 4) la promozione di un’alimentazione adeguata; 5) l’ideazione del prototipo dell’odierna barella; 6) le riunioni periodiche del personale; 7) il divieto di trattare il malato contro la sua volontà anche in ambito religioso. Tutto ciò ha determinato la nascita della Sanità.

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Al termine degli Interventi si è svolta la Cerimonia di Premiazione dedicata ad eccellenze dedite all’Umanizzazione della Sanità: Roberto Luca Meniconi (Professore Associato di Chirurgia “Sapienza Università” di Roma – Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti) “Per aver promosso un modello di assistenza che unisce l’alta complessità tecnica alla centralità della persona”; Giovanni Migliano (Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma) “Per aver posto sempre il paziente al centro del proprio lavoro, puntando su un rapporto di fiducia duraturo, e per aver richiamato l’attenzione sul delicato equilibrio tra informazione, deontologia e promozione professionale, evidenziando come la credibilità del professionista dipenda non solo da ciò che comunica, ma anche da come lo comunica”; Giovanni Corvaglia (Presidente Comitato CRI Barletta) “Per l’impegno umanitario profuso in qualità di Presidente del Comitato CRI di Barletta”. Ha ritirato il Premio la Dott.ssa

Luigia Severo – Angelina Gramajo (OSS presso la Casa di Riposo ed RSA “Residenza Magnolia” di Corcolle – RM) “Per l’amore, la dolcezza, la sensibilità e la dedizione che riversa nei confronti delle ospiti della struttura, affrontando ogni giornata in loro compagnia con gioia ed entusiasmo a dir poco adolescenziale”; Daniela Raponi (Presidente Associazione ZITTOCANCRO – Roma) “Per l’impegno profuso, attraverso l’Associazione ZITTOCANCRO che rappresenta come Presidente, nel sostenere le persone che affrontano il tumore e nel promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’informazione oncologica, diffondendo una cultura della cura più attenta, consapevole e inclusiva”.

E’ stato, inoltre, conferito un Premio in memoria del Dott. Danilo Gneo (Ostetrico e Ginecologo di Pomezia, scomparso di recente) “Per la sua umanità, gentilezza, attenzione e disponibilità all’ascolto”. Il Premio è stato ritirato dai tre giovani figli del Dottore con la commozione di tutti i presenti.

Toccante la Testimonianza della Dott.ssa Kanthie De Silva, Console Onorario dello Sri Lanka a Roma e in Italia.

Le Premiazioni sono state intervallate da momenti musicali a cura de IQuattroQuartet, quartetto della Storica Formazione “I Giovani Filarmonici Pontini” di Latina diretta dal M° Stefania Cimino, che hanno coinvolto i presenti con brani del loro repertorio di Musica Classica

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