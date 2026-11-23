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La Polizia di Stato di Milano ha inferto un duro colpo a una rete criminale specializzata nel furto di auto di lusso. Due uomini, un moldavo di 32 anni e un romeno di 37, sono stati fermati con l'accusa di aver rubato due vetture di grossa cilindrata per un valore complessivo di oltre 300mila euro. Le indagini, condotte dalla Squadra Investigativa del commissariato Centro, hanno preso avvio lo scorso 26 ottobre, quando una auto di lusso del valore di circa 100mila euro è stata sottratta in via Manzoni, nel cuore della città.

Il modus operandi dei ladri

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due fermati utilizzavano mezzi elettronici per neutralizzare i sistemi di sicurezza delle vetture. Dopo il primo colpo, l'auto è stata portata in un box in zona Bovisasca, dove la targa italiana è stata sostituita con una tedesca e il veicolo è stato trasferito in un parcheggio in attesa di essere esportato all'estero, probabilmente con l'aiuto di complici. L'11 novembre, i due hanno preso di mira un'altra auto di lusso, del valore di 210mila euro, parcheggiata in un'autorimessa multipiano in piazza Risorgimento. Dopo un sopralluogo notturno, camuffati con cappucci e cappellini, hanno eluso i sistemi di sicurezza e, utilizzando una copia delle chiavi verosimilmente clonata, hanno portato via la vettura.

Il laboratorio di clonazione e il sequestro

Gli accertamenti info-investigativi hanno permesso di recuperare l'auto, sulla quale era stata modificata la targa con un adesivo sovrapposto e il numero di telaio era stato rimosso. All'interno del box, con l'ausilio della Polizia Scientifica, sono stati sequestrati una chiave clonata, targhe tedesche e due jammer tanto sofisticati da essere custoditi in un'apposita valigetta e controllati tramite smartphone. Gli appostamenti successivi hanno consentito di individuare l'abitazione dei due, situata sempre nel quartiere Bovisasca. Mercoledì 18 novembre, in tarda serata, i poliziotti li hanno fermati presso un fast food a Segrate. La perquisizione nell'appartamento ha portato alla luce un vero e proprio laboratorio di clonazione chiavi, dotato di una macchina professionale a controllo computerizzato per l'incisione su metallo, attrezzatura per la rimappatura delle centraline, moduli GPS originali, circa 60 chiavi vergini, strumentazione diagnostica gestibile da remoto, numerosi localizzatori satellitari, dieci smartphone, due tablet e un laptop. Rinvenute anche due chiavi già programmate con adesivi riportanti targhe di auto non ancora rubate.

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Le accuse e le implicazioni

I due fermati sono gravemente indiziati di furto aggravato e riciclaggio. L'operazione dimostra come le organizzazioni criminali stiano investendo in tecnologie sempre più avanzate per rubare veicoli di pregio, eludendo i sistemi di sicurezza tradizionali. La Polizia di Stato continua le indagini per identificare eventuali complici e accertare ulteriori episodi.