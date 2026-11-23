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Una sostanza ancora da identificare ha provocato irritazioni agli occhi e disturbi respiratori tra il pubblico. Più di 12mila spettatori sono stati accompagnati fuori dall’arena; una persona è stata portata in ospedale.

La serata di domenica 22 novembre alla Co-op Live Arena di Manchester si è conclusa con un’evacuazione. Verso la fine del concerto di Don Toliver, alcune persone tra il pubblico hanno accusato malesseri dopo la diffusione di una sostanza non identificata. Il personale della struttura ha avvisato la polizia poco dopo le 22 e lo spettacolo è stato interrotto.

Che cosa è successo durante il concerto

Nei video circolati online si vedono spettatori che tossiscono, si coprono il volto e si dirigono verso le uscite. Le immagini mostrano la concitazione all’interno dell’arena, ma non permettono di stabilire quale sostanza sia stata diffusa né come sia arrivata tra il pubblico.

Le autorità hanno disposto l’uscita degli spettatori per consentire ai sanitari di assistere chi presentava sintomi. Secondo la polizia di Manchester, oltre 12mila persone sono state accompagnate fuori dalla Co-op Live in sicurezza.

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Oltre 50 persone assistite dai sanitari

Il North West Ambulance Service ha valutato più di 50 persone sul posto. Alcune lamentavano irritazioni agli occhi e problemi respiratori; una persona è stata trasferita alla Manchester Royal Infirmary per ulteriori accertamenti. Sono intervenute anche squadre specializzate nella gestione di aree potenzialmente pericolose e sono state avviate misure precauzionali di decontaminazione. Non risultano segnalazioni di feriti gravi. North West Ambulance Service

La sostanza è ancora da identificare

Nelle prime comunicazioni gli investigatori avevano ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno. Nel successivo aggiornamento, però, la polizia ha parlato di una sostanza ancora sconosciuta: sono in corso accertamenti per identificarla e ricostruire le circostanze dell’episodio. Greater Manchester Police

La polizia ha invitato chi era presente al concerto e ha manifestato sintomi dopo aver lasciato l’arena a rivolgersi a una struttura sanitaria. Greater Manchester Police

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