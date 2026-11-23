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Un normale controllo alla circolazione ha portato i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo a scoprire un vero e proprio laboratorio per la produzione di droga. Tre persone, un uomo di 55 anni e i suoi due figli di 23 e 22 anni, tutti residenti ad Albano Laziale, sono state arrestate con l'accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il controllo e i primi sospetti

Durante un servizio preventivo, i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno fermato un'auto condotta da un uomo originario di Roma ma da tempo residente ad Albano Laziale. L'uomo ha consegnato spontaneamente un grammo di marijuana e uno spinello già pronto, ma il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione in casa

La perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha confermato i sospetti: all'interno dell'appartamento erano presenti anche i due figli. I carabinieri hanno rinvenuto oltre 1,8 kg di marijuana tra infiorescenze e trinciato, e 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 197 grammi. Ma non solo: la casa era stata allestita come un vero e proprio centro per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente, con due serre artigianali dotate di lampade e sistema di areazione, 16 piante di marijuana e un bilancino di precisione.

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Arresti e convalida

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza l'uomo e i due figli, accompagnandoli poi davanti al Tribunale di Velletri, dove il Giudice ha convalidato l'arresto. L'operazione rientra nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti nel territorio dei Castelli Romani.

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