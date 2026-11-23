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A Udine i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 58 anni, di origini campane e senza fissa dimora, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una donna di 91 anni. L'episodio, avvenuto venerdì scorso, rappresenta l'ennesimo caso di truffa del falso carabiniere, un raggiro che continua a mietere vittime soprattutto tra gli anziani.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito, la pensionata era stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dei carabinieri. Il finto militare le ha riferito di un'indagine in corso e le ha chiesto di consegnare tutti i preziosi presenti in casa a un carabiniere che sarebbe arrivato a breve per ritirarli. Una messinscena collaudata, che sfrutta la fiducia e la paura delle persone più vulnerabili.

Pochi minuti dopo, il 58enne si è presentato nell'abitazione dell'anziana. Dopo aver afferrato il bottino, però, è stato bloccato in strada dai militari, che evidentemente lo tenevano d'occhio. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

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La refurtiva restituita alla vittima

La refurtiva, composta da diversi monili in oro e due orologi di pregio per un valore complessivo di circa 11mila euro, è stata restituita alla 91enne. Un epilogo positivo, ma che non cancella il trauma subito dalla donna, vittima di un raggiro tanto vile quanto diffuso.

Come difendersi dalle truffe del falso carabiniere

Le forze dell'ordine ricordano che nessun carabiniere o poliziotto contatta telefonicamente i cittadini per chiedere denaro o preziosi, né si presenta a domicilio per ritirare beni. In caso di telefonate sospette è fondamentale non fornire informazioni personali e contattare immediatamente il 112 per verificare l'autenticità della richiesta. La prevenzione resta l'arma migliore contro questi criminali senza scrupoli.

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