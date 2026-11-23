Champions League: Nyberg per Psg-Roma e Letexier per Inter-Stoccarda
La Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì alle 21. Due sfide che coinvolgono le italiane, con direttori di gara di esperienza internazionale.
Glenn Nyberg dirigerà Psg-Roma
A Parigi, il Psg contro la Roma sarà arbitrato dallo svedese Glenn Nyberg, fischietto di lunga esperienza nelle competizioni europee. Il match si preannuncia delicato sotto il profilo disciplinare, considerando la posta in palio per entrambe le squadre nel girone.
François Letexier per Inter-Stoccarda
A Milano, invece, Inter-Stoccarda sarà affidata al francese François Letexier, tra i direttori di gara più stimati a livello continentale. Anche in questo caso si tratta di una partita cruciale per il cammino europeo dei nerazzurri.
Un mercoledì di grande calcio europeo
Le due sfide rappresentano un banco di prova importante per le italiane impegnate in Champions League. Le designazioni arbitrali, annunciate dall'organo di governo del calcio europeo, confermano l'attenzione della Uefa per la quinta giornata della competizione.
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