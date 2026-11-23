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La squadra di Maurizio Lanzaro domina anche l'11^ giornata e vola a 33 punti. Attacco da 35 reti e appena tre gol subiti: numeri straordinari per gli amaranto, mentre resta aperta la questione dello stadio “Lollò Cartisano”, ancora senza pubblico.

La Bovalinese 1911 continua a scrivere una pagina importante della propria storia calcistica. Il 6-0 rifilato al Melito nell'undicesima giornata del campionato di Promozione Calabria, Girone B, disputata ieri al “L. Cartisano”, conferma lo straordinario momento della formazione amaranto, sempre più saldamente al comando della classifica. Undici partite disputate, undici vittorie conquistate e 33 punti su 33 disponibili.

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È questo il bilancio di una squadra che, sotto la guida di mister Maurizio Lanzaro, sta dimostrando continuità, organizzazione, qualità tecniche e una mentalità vincente. Un percorso che va ben oltre una semplice serie positiva e che proietta la Bovalinese tra le protagoniste assolute del panorama calcistico dilettantistico calabrese.

Dietro questi risultati c'è il lavoro di un gruppo che sta rispondendo con grande determinazione alle indicazioni dell'allenatore, sostenuto da uno staff tecnico e societario di assoluto livello e dalla presenza costante del presidente Vincenzo Scordino, impegnato insieme alla società nel consolidamento di un progetto sportivo molto ambizioso.

Bovalinese-Melito 6-0: sei marcatori diversi per una vittoria senza discussioni.

La gara contro il Melito ha confermato la superiorità degli amaranto, capaci di andare a segno con sei giocatori diversi e di gestire l'incontro con maturità. Eppure, la formazione ospite non era arrivata a Bovalino con l'intenzione di recitare il ruolo della vittima predestinata. Il Melito, guidato dalla panchina da mister Cormaci in sostituzione di mister Manganaro, in gradinata per squalifica, ha iniziato la partita con buona intraprendenza, riuscendo anche a creare qualche situazione pericolosa. In particolare, l'occasione capitata a Togola, presentatosi davanti a Galluzzo dopo uno scambio con Thiam, ha richiesto un intervento decisivo dell'estremo difensore amaranto.

La Bovalinese ha però saputo mantenere la calma, senza perdere equilibrio e fiducia nei propri mezzi. Al 17' del primo tempo è arrivato il vantaggio: Matteo Luigi Larosa, penetrato in area, ha conquistato e trasformato il calcio di rigore che ha sbloccato il risultato (1-0). Al 35' è stato Annunziato Tripodi a firmare il raddoppio con una conclusione dalla distanza, permettendo ai padroni di casa di andare al riposo sul 2-0. Al 37' pt il Melito è rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione di Nerilius, sanzionato per un brutto intervento su Ortiz. Una situazione che ha ulteriormente complicato la partita degli ospiti. Nella ripresa gli amaranto hanno progressivamente allargato il divario, trovando altre quattro reti: la prima al 10’ st con Domenico Rechichi (3-0), poi al 30’ st con Matteo Gliozzi (4-0), seguono al 35' Martinez Fuster (5-0) ed infine l’esordiente Giuseppe Mammoliti al 46’ st.. Sei marcatori diversi, un attacco che continua a produrre gol e una squadra che dimostra di avere tante soluzioni offensive. La vittoria sul Melito è soprattutto la fotografia di un collettivo nel quale ogni giocatore può diventare protagonista.

A raccontare meglio di qualsiasi commento la stagione della Bovalinese 1911 sono i numeri. Dopo undici giornate, la formazione amaranto ha conquistato il punteggio pieno, senza lasciare per strada nemmeno un punto. Un rendimento che testimonia la qualità del lavoro svolto da Maurizio Lanzaro e dal suo gruppo. Ecco il bilancio aggiornato dopo il successo contro il Melito:

33 punti in classifica , frutto di 11 vittorie consecutive. 35 gol realizzati , con una media superiore alle tre reti a partita. Soltanto 3 gol subiti , dato che evidenzia la solidità del reparto difensivo. Zero pareggi e zero sconfitte , per un percorso fin qui impeccabile.



Degli amaranto, colpisce soprattutto l'equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Infatti, la Bovalinese non si limita a vincere, ma riesce a farlo con personalità, concretezza e una notevole capacità di mantenere la concentrazione durante tutti i novanta minuti. Numeri che alimentano anche il confronto con i precedenti record del calcio dilettantistico calabrese.

Il Presidente Vincenzo Scordino: «I ragazzi stanno prendendo consapevolezza della loro forza»

Nel dopo partita, il presidente Vincenzo Scordino ha commentato così il cammino fin qui percorso dalla sua squadra, sottolineando soprattutto la crescita mentale e l’approccio ad ogni partita. Ha voluto ringraziare i calciatori, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano quotidianamente al progetto Bovalinese, riconoscendo il valore del contributo collettivo. Il presidente ha inoltre evidenziato un aspetto importante della prestazione contro il Melito: la capacità della squadra di non perdere equilibrio nei momenti iniziali, quando gli avversari avevano provato a rendersi pericolosi. Un atteggiamento che dimostra come questa Bovalinese non sia soltanto una squadra ricca di qualità individuali, ma un gruppo capace di leggere le diverse fasi della partita. Anche nei confronti del Melito, Scordino ha espresso parole di rispetto, riconoscendo agli avversari il merito di aver provato a giocarsi le proprie possibilità. La differenza, nel corso dell'incontro, è stata determinata dalla maggiore qualità dei singoli e dalla forza complessiva degli amaranto.

Bovalinese, Sporting Polistena e Africo: la sfida al vertice si avvicina.

Se la classifica racconta una Bovalinese in fuga, il campionato è comunque tutt'altro che concluso. Alle spalle della capolista, infatti, continuano a inseguire Sporting Polistena (28 punti) e Africo (24). La formazione amaranto dovrà quindi continuare a mantenere alta la concentrazione, evitando qualsiasi calo di tensione. Il prossimo appuntamento assume un significato particolare: lo scontro diretto contro lo Sporting Polistena, una delle principali concorrenti nella corsa al vertice. Sarà una partita importante per entrambe le formazioni. Per la Bovalinese potrebbe rappresentare l'occasione di consolidare ulteriormente il primato e aumentare il distacco sulla seconda classificata. Per lo Sporting Polistena, invece, sarà un'opportunità per ridurre il divario e riaprire la corsa alla vetta.

Lo stesso Scordino, nell'intervista, ha definito la sfida un confronto importante, ma ha invitato a non caricare eccessivamente di pressione la squadra. La filosofia della società resta quella di affrontare ogni avversario una partita alla volta, lavorando durante la settimana e lasciando al campo il verdetto finale. Resta inoltre da definire la sede dell'incontro, con le indicazioni definitive attese nei giorni precedenti alla partita. L’unica amarezza, il presidente Scordino la manifesta in merito al perdurare della chiusura al pubblico del “Cartisano” La questione è particolarmente sentita perché l'impianto è interessato da interventi di ammodernamento e riqualificazione, destinati a migliorare anche le strutture ricettive e tecniche dello stadio. Le restrizioni disposte dalla Prefettura di Reggio Calabria, già in vigore dalla precedente stagione, continuano tuttavia a impedire l'accesso del pubblico causando un doppio danno: tecnico ed economico.

Del resto come dargli torto? per una società che sta investendo energie e risorse in un progetto sportivo ambizioso, questa situazione rappresenta in primis un problema economico, infatti l'assenza degli spettatori significa rinunciare agli incassi legati alla presenza del pubblico e, soprattutto, a una componente fondamentale della vita di una società calcistica.

La cosa certa è invece il risultato sportivo che è “straordinario”, anche perché il calcio vive di appartenenza, partecipazione e identità territoriale. Pertanto, la possibilità di riabbracciare i propri tifosi al “Lollò Cartisano” sarebbe un ulteriore traguardo per una squadra che sta regalando grandi soddisfazioni alla comunità di Bovalino.

La strada verso l'Eccellenza è ancora lunga e il campionato presenta avversari competitivi, ma quanto mostrato nelle prime undici giornate autorizza certamente a sognare. La Bovalinese ha già dimostrato di avere le qualità per recitare un ruolo da protagonista. Adesso arriva uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la sfida contro lo Sporting Polistena. Gli amaranto ci arrivano con 33 punti, il miglior biglietto da visita possibile e la consapevolezza di essere la squadra da battere. Il messaggio lanciato al campionato è chiaro: questa Bovalinese non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Le formazioni:

Bovalinese 1911: Galluzzo 6,5, Ghergo 6,5, Martinez 7, Gliozzi 7, Rechichi 7 (35’ st Coluccio 6,5), Di Venosa 6,5 (21’ st Iannello 6,5), Ortiz 7,5, Tripodi 7, Modafferi 6,5, Favasuli 6,5 (4’ st Calderone 6,5); Larosa 7 (42’ st Mammoliti 7). All. M. Lanzaro 7

Asd Melito: Falcone 5,5, Goulart 5,5 (28’ pt Perricone 5), Movilia 6, Nerilius 4,5, Quine 5,5, Padilla 5,5 (32’ st C. Modafferi 5,5) Rizzotti 5,5 (17’ st Aquilino 5,5), Squillaci 5,5 (38’ st Nastasi 5,5), Thiam 6, Togola 6. All. Cormaci 6

Arbitro: Zirilli di Reggio

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