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È Kateryna Petruk, laureata magistrale in Geografia e Scienze Territoriali presso l’Università di Torino, la vincitrice dell’ottava edizione del Premio “Sergio Borghi”, il riconoscimento promosso dalla Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo per valorizzare studi e iniziative dedicate alla meteorologia e alle scienze del clima.

Petruk si è aggiudicata il primo posto con la tesi magistrale “Applicazione dell’analisi climatica allo sport invernale: studio del contesto delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”, realizzata nell’ambito di una collaborazione tra il CONI e il Politecnico di Torino. Il lavoro ha analizzato il ruolo delle condizioni meteorologiche nella pianificazione e nello svolgimento delle competizioni olimpiche in alcune località alpine coinvolte nei Giochi, integrando dati osservati, simulazioni modellistiche e attività di previsione operativa a supporto dell’organizzazione.

La proclamazione dei vincitori si è svolta oggi a Rovereto in occasione della seconda AISAM Students’ Conference, ospitata all’interno della dodicesima edizione del Festivalmeteorologia, l’appuntamento promosso e sostenuto dall’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM), dall’Università di Trento, dal Comune di Rovereto e dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto che riunisce ogni anno studiosi, professionisti, studenti e appassionati delle scienze dell’atmosfera e del clima.

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Il concorso era rivolto a laureati e laureate di qualsiasi area disciplinare che avessero sviluppato il proprio elaborato finale su temi attinenti alla meteorologia, alle scienze del clima e alle loro applicazioni nel periodo compreso tra novembre 2024 e ottobre 2026. Oltre al valore scientifico delle tesi, la selezione ha tenuto conto della capacità dei candidati di comunicarne in modo efficace contenuti e risultati attraverso un poster e un video divulgativo. La Fondazione OMD ha messo a disposizione una somma complessiva di 2.000 euro, assegnando 1.000 euro al primo classificato, 600 euro al secondo e 400 euro al terzo.

Il secondo posto è andato a Ludovica Perilli, laureata magistrale in Fisica presso l’Università degli Studi di Roma Tre, con la tesi “Analisi e confronto degli eventi estremi precipitativi tra modelli fisici e modelli di Intelligenza Artificiale”. La ricerca ha confrontato gli strumenti tradizionalmente impiegati per analizzare le precipitazioni con nuovi modelli basati sull’Intelligenza Artificiale, verificandone l’efficacia nello studio degli eventi meteorologici estremi che interessano il territorio italiano.

Terzo classificato Andrea Luigi Perfetti, laureato magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, autore della tesi “Understanding the Atmospheric Chemistry of Rice Straw Biomass Burning Emissions”. Il lavoro ha approfondito l’evoluzione chimica in atmosfera delle emissioni prodotte dalla combustione della paglia di riso, evidenziando come i processi di trasformazione successivi alla combustione possano influire sulla qualità dell’aria, sul clima e sul sistema atmosferico.

I lavori dei primi tre classificati sono visibili sul sito, sulla pagina facebook e sul canale youtube della Fondazione OMD.

Anche quest’anno siamo molto soddisfatti della qualità dei lavori presentati - ha dichiarato il direttore scientifico della Fondazione OMD Antonello Pasini, che ha consegnato i premi - I temi affrontati dai vincitori dimostrano come la meteorologia e le scienze del clima siano strumenti indispensabili per comprendere fenomeni che riguardano l’innovazione tecnologica, la qualità dell’ambiente e la società nel suo complesso. Il Premio Borghi continua a perseguire il suo obiettivo originario: sostenere i giovani che hanno deciso di intraprendere studi in questi campi e promuovere una comunicazione scientifica chiara, rigorosa e accessibile.

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