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La Procura di Agrigento ha presentato alla giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati una richiesta di arresti domiciliari nei confronti di Calogero Pisano, deputato di Fratelli d'Italia. L'inchiesta, che ha acceso i riflettori sulla gestione dei fondi pubblici destinati a eventi turistici e culturali, ipotizza i reati di peculato, malversazione e riciclaggio.

Le accuse e il contesto dell'inchiesta

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le presunte irregolarità riguarderebbero la gestione di finanziamenti pubblici assegnati per manifestazioni turistiche e culturali, con un focus particolare sugli eventi natalizi del 2022. L'indagine non si limita alla posizione del parlamentare, ma coinvolge anche il Comune di Agrigento e l'assessorato regionale al Turismo della Sicilia, chiamati a fornire chiarimenti sulla destinazione e sull'utilizzo delle somme erogate.

Le reazioni politiche e istituzionali

La richiesta di misura cautelare ha immediate ripercussioni sul piano politico. Il deputato Pisano, eletto nelle fila del partito di maggioranza, è ora al centro di un caso che potrebbe avere sviluppi significativi sia sul fronte giudiziario sia su quello parlamentare. La giunta per le autorizzazioni della Camera dovrà esaminare la documentazione trasmessa dalla Procura e pronunciarsi sull'eventuale concessione dell'autorizzazione, prevista dall'articolo 68 della Costituzione per i provvedimenti restrittivi nei confronti dei parlamentari.

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L'importanza della trasparenza nella gestione dei fondi pubblici

Il caso riporta l'attenzione sull'importanza di garantire trasparenza e legalità nella gestione delle risorse pubbliche, soprattutto quando queste sono destinate a iniziative di promozione del territorio. Gli eventi natalizi, in particolare, rappresentano un volano economico e turistico per molte comunità siciliane, e la correttezza nella assegnazione e rendicontazione dei finanziamenti è fondamentale per evitare sprechi e abusi.

La vicenda giudiziaria è ancora in fase preliminare e le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza. Tuttavia, la richiesta di arresti domiciliari per un parlamentare in carica segnala la gravità delle ipotesi investigative e l'attenzione della magistratura verso possibili fenomeni di malaffare nella gestione della cosa pubblica.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

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