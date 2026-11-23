AICF presenta “Adotta una classe” al galà di Natale di Santarcangelo
Venerdì 11 dicembre, alle 19, l’Associazione Italiana per la Consapevolezza Finanziaria (AICF) presenterà i progetti per il 2027 al galà di Natale dell’Agriturismo Villa delle Rose.
Nata nel 2026 e al suo primo anno di attività, l’AICF vuole aiutare bambini e ragazzi a fare le prime scelte con il denaro e dare ai genitori strumenti per accompagnarli. La cena di gala è organizzata da Investitore Pro, scuola di educazione finanziaria. Ad aprire la serata sarà Giovanni Viola, presidente di AICF.
Il primo progetto, “Adotta una classe”, ha un obiettivo preciso: una volta raccolti i fondi necessari, AICF individuerà una scuola con cui avviare e finanziare un percorso di educazione finanziaria in classe. Il secondo progetto è un giornalino trimestrale gratuito per ragazzi, da leggere anche in famiglia.
“Una domanda può nascere già davanti a uno scaffale: se un bambino vuole spendere la paghetta per un gioco, un genitore può aiutarlo a fare il conto di quanto gli resterebbe per qualcos’altro a cui tiene – spiega Viola -.Confrontare due prezzi o decidere insieme quanto mettere da parte sono occasioni per ragionare su una scelta e, poco alla volta, imparare a farla da soli. È da conversazioni quotidiane come queste che AICF vuole partire, a casa e a scuola” – conclude Viola.
Durante la serata si aprirà il tesseramento AICF per il 2027. La cena è aperta a tutti su prenotazione e costa 60 euro a persona. Il programma prevede aperitivo di benvenuto, cena e torta, con menu vegetariano disponibile. Chi lo desidera potrà sostenere i progetti con una donazione libera ad AICF, separata dalla quota della cena.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Prenotazioni entro lunedì 7 dicembre, fino a esaurimento posti.
www.investitorepro.com/cena-natale-2026
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