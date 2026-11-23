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La Regione Calabria accelera sulla mobilità locale con un piano da 17 milioni di euro destinato a migliorare l'intermodalità e a potenziare le infrastrutture del trasporto pubblico locale. Il Dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale ha pubblicato un avviso che mette a disposizione le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 per la realizzazione di nodi intermodali sul territorio regionale.

Un piano da 38 nodi in 36 Comuni

L'iniziativa coinvolge 38 nodi intermodali distribuiti in 36 Comuni calabresi e rappresenta un primo passo verso una rete più ampia: il Piano regionale dei trasporti e il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale ne prevedono complessivamente 54. Tra i centri interessati figurano Cassano all'Ionio con la stazione di Sibari, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Paola e Rosarno, insieme a Cetraro, Cirò Marina, Crosia, Isola Capo Rizzuto, Palmi, Praia a Mare, Roccella Ionica, San Giovanni in Fiore, Scalea, Siderno, Soverato, Taurianova, Trebisacce e Tropea.

Cosa prevedono gli interventi

I Comuni potranno riqualificare infrastrutture e spazi destinati all'interscambio tra le diverse modalità di trasporto. Sono ammessi, tra l'altro, l'installazione di nuove pensiline, paline informative, monitor e totem, oltre a interventi per l'accessibilità, la sicurezza e la funzionalità delle aree. L'avviso prevede un contributo pari al 100% delle spese ammissibili, una condizione che punta a facilitare la partecipazione degli enti locali.

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La visione dell'assessore Gallo

«Vogliamo costruire un sistema di trasporto pubblico locale più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini - dichiara l'assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo -. Non è solo un investimento in infrastrutture, ma in una nuova idea di mobilità: immaginiamo che un cittadino possa raggiungere una stazione ferroviaria in autobus, proseguire il proprio viaggio in treno e trovare, una volta arrivato a destinazione, un collegamento locale facilmente accessibile». Per ottenere questo risultato, secondo l'assessore, «è necessario che treni, autobus e servizi di mobilità siano organizzati in modo coordinato, con punti di interscambio funzionali, tempi di attesa ridotti e sistemi informativi capaci di orientare i passeggeri. I nodi intermodali servono proprio a questo - conclude Gallo - trasformare stazioni e autostazioni in punti di connessione tra i territori. È un investimento importante che coinvolge direttamente i Comuni, la palla ora passa a loro».

Come partecipare e scadenze

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai Comuni interessati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale, a partire dal 24 novembre e fino alle ore 12:00 del 25 gennaio 2027. Il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito della Regione Calabria, nella sezione dedicata ai bandi per il finanziamento dei progetti di realizzazione dei nodi di interscambio modale.

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