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Le Nitto ATP Finals di Torino si sono concluse con un bilancio molto positivo anche per gli eventi collaterali organizzati da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte. I dieci giorni di Casa Tennis e Casa Gusto hanno registrato oltre 26mila presenze complessive, 44 incontri e 300 ospiti, 57 degustazioni, 32 visite guidate. Più di 3mila persone hanno partecipato alla Notte e alla Mattina del tennis, mentre i canali social hanno totalizzato oltre 3 milioni di visualizzazioni. Inoltre, 24mila euro sono stati devoluti alla Fondazione Ricerca Molinette.

Lo stand congiunto al Fan Village

Lo stand congiunto al Fan Village ha superato gli 11mila passaggi, con circa 5.600 nuclei familiari registrati e una media giornaliera vicina ai 1.250 visitatori, raggiungendo picchi di 1.600 passaggi all'apertura e nella giornata finale del 22 novembre. Il pubblico è arrivato da tutte le regioni italiane e da 42 nazioni, a testimonianza dell'attrattiva internazionale dell'evento.

I risultati sul web e sui social

Sul fronte digitale, i canali social di Turismo Torino e Provincia hanno generato oltre 2,5 milioni di visualizzazioni. I contenuti Instagram con l'hashtag #torinotheplacetobe hanno registrato una reach media di circa 7.700 account e oltre 11.900 visualizzazioni per contenuto. Il sito Turismotorino.org ha raggiunto più di 44mila utenti e totalizzato oltre 302.500 visualizzazioni; la pagina dedicata agli appuntamenti correlati alle Finals è stata la più consultata, con oltre 20mila visualizzazioni. Il reel del Blue Carpet è il contenuto con i risultati migliori, superando i 119mila account raggiunti. I canali social di Visit Piemonte hanno ottenuto una copertura di 692.232 contatti, mentre i contenuti della campagna social 'Il set perfetto' hanno superato le 466mila visualizzazioni.

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