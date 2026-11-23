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Brutte notizie per il Genoa e per il suo attaccante Lorenzo Colombo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio rimediato nel finale della partita contro il Sassuolo. Il club rossoblù ha comunicato la diagnosi con una nota medica ufficiale.

Lesione del legamento crociato anteriore: necessario l'intervento chirurgico

Colombo dovrà essere operato nei prossimi giorni per la ricostruzione del legamento. I tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi, il che significa che l'attaccante salterà buona parte della stagione. Un duro colpo per il giocatore, che era da poco rientrato a disposizione del tecnico De Rossi dopo un altro infortunio.

Stagione sfortunata per Colombo

L'attaccante, che l'anno scorso in prestito dal Milan aveva contribuito con le sue reti alla salvezza del Genoa, era già stato costretto a fermarsi per un trauma distorsivo alla caviglia subito durante l'amichevole di Bucarest con il Rapid a inizio ottobre. In questa stagione non ha ancora segnato, ma ha fornito due assist ad Osmajic, sbagliando anche un rigore contro il Frosinone. Ora l'ennesimo stop, il più grave, che mette fine anzitempo alla sua annata.

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Le conseguenze per il Genoa

La squadra dovrà fare a meno del suo attaccante per un lungo periodo. Il Genoa si trova così a dover fronteggiare l'emergenza in attacco, con Colombo out per circa sei mesi. Il giocatore verrà operato nei prossimi giorni e inizierà poi il percorso di riabilitazione per tornare a disposizione di De Rossi.

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