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30 anni di 100 km dei Forti e 20 di Nosellari Bike, 200 volontari in festa

A Lavarone ripercorse le tappe dei 50 anni dello SC Millegrobbe

Riconoscimenti ai fondatori e ad Alberta Bertoldi e Alessandro Marchesi

Ora focus sull’evento in programma il 5 e 6 giugno

20 – 30 – 50. Non è una terzina da giocare al lotto, numeri che in chiave cabalistica e simbolica potremmo associare a intuizione e nuove opportunità (20), creatività e realizzazione (30), cambiamento e fortuna (50).

Le tre cifre, di fatto, indicano invece altrettanti compleanni molto importanti, celebrati venerdì sera a Lavarone (TN) per rimarcare i 50 anni dalla fondazione dello SC Millegrobbe, i 30 anni di vita della mitica granfondo di mountain bike 100 Km dei Forti e i 20 anni della indovinata Nosellari Bike.

C’erano circa 200 volontari ma anche tante persone che hanno fatto la storia dello sport di Lavarone, una festa semplice ma che ha voluto rimarcare il grande intuito di Enzo Merz (tuttora presidente) e Alberto Tafner nell’inventare nel 1977 la Millegrobbe, storica gara di fondo.

Ad aprire la serata al Centro Congressi di Lavarone è stato il sindaco Claudio Stenghele. Dopo saluti e convenevoli, ha rimarcato: “Non dobbiamo perdere di vista la voglia di trovarci, di circondarci di qualcosa di bello e di fermarci anche per ringraziare tutte queste persone che da tanti anni danno una mano. Dobbiamo dire un grazie in più piuttosto che un grazie in meno, e tante volte questo non lo facciamo. Come amministrazione comunale abbiamo colto questa occasione dei tre anniversari per invitare i tanti protagonisti che hanno reso possibile questi successi. Lo Sci Club Millegrobbe (che organizza la 100 Km dei Forti) oggi è vivo più che mai. Stiamo lavorando proprio con la direzione e la Giunta del Comune per rivedere il progetto e ampliarne le vedute, con nuove iniziative più adatte anche a quello che sarà il nostro futuro”.

Sul palco, oltre ai due fondatori, sono saliti il presidente della FCI trentina Renato Beber e il presidente della APT dell’Alpe Cimbra Alessandro Casti, che ha ribadito: “Tanti risultati del nostro territorio sono perseguibili solo ed esclusivamente grazie alla passione, all'applicazione di tante persone - qua ne vedo veramente molte - quotidianamente impegnate nel volontariato e nell'associazionismo”, quindi i due artefici dei successi della 100 Km dei Forti negli ultimi anni, gli instancabili Alberta Bertoldi, segretaria generale dell’evento, e Alessandro Marchesi coordinatore del comitato organizzatore. Significative le parole di questi ultimi, visibilmente commossi, che hanno voluto dedicare il trofeo ricevuto a tutti i volontari, presenti e non, che negli anni hanno reso possibile la realizzazione dell’evento sull’Alpe Cimbra con tanti campioni e amatori, con i dovuti ringraziamenti alle istituzioni e ai partner commerciali da sempre vicini alla manifestazione.

Marchesi ha illustrato il programma dei prossimi 5 e 6 giugno, con la Nosellari Bike e la gara giovanile previste il sabato, e la 100 Km dei Forti la domenica, ricordando che le iscrizioni sono già aperte. Nel dettaglio, la 21.a Nosellari Bike ripropone il percorso ad anello di 36,2 km e 1.006 metri di dislivello, mentre la 100 Km dei Forti conferma le due tradizionali distanze Marathon di 94,4 km e 2.635 metri di dislivello e Classic di 52,4 km e 1.300 metri di dislivello.

In chiusura il taglio della speciale torta per i 30 anni della 100 Km dei Forti, con il comitato organizzatore a fare gli onori di casa.

Info: www.100kmdeiforti.it

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