Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

A Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, un controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un'operazione che ha portato al sequestro di oltre mille euro in banconote false e alla denuncia di due giovani. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia locale hanno deferito in stato di libertà un uomo di 22 anni, residente ad Alife, e la sua convivente di 19 anni, ritenuti gravemente indiziati dei reati di spendita di monete falsificate e truffa.

La segnalazione di un minorenne

L'attività dei militari è scaturita dalla segnalazione di un episodio avvenuto poco prima sulla pubblica via. Un minorenne ha riferito di essere stato raggirato da due giovani che, con la scusa di dover cambiare del denaro, gli hanno consegnato una banconota contraffatta da 20 euro, ricevendo in cambio due banconote autentiche da 10 euro. La vittima ha immediatamente allertato i carabinieri, fornendo dettagli utili all'individuazione dei due.

Il controllo e il sequestro

Grazie alla segnalazione, i carabinieri hanno individuato l'autovettura in uso ai due giovani e l'hanno sottoposta a controllo. All'interno del cruscotto è stato trovato un mazzo di 58 banconote da 20 euro, per un valore complessivo di 1.160 euro, tutte risultate contraffatte. Il denaro è stato immediatamente sequestrato per i successivi accertamenti tecnici.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Irregolarità sul documento d'identità

Nel corso delle ulteriori verifiche è emersa anche una presunta irregolarità riguardante il documento d'identità dell'uomo: al documento sarebbe stato asportato il microchip. Per questa circostanza, il 22enne è stato ulteriormente deferito per falsità materiale. Anche il documento è stato posto sotto sequestro.

Indagini in corso

La vicenda è stata portata all'attenzione dell'Autorità giudiziaria, informata dai carabinieri per i provvedimenti di competenza. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per verificare la provenienza delle banconote contraffatte. L'episodio richiama l'attenzione sulla necessità di prestare attenzione quando si effettuano scambi di denaro, soprattutto con sconosciuti.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra