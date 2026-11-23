Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Guardia di Finanza di Imperia ha eseguito un'ordinanza del Tribunale locale, assestando un duro colpo a un'organizzazione criminale dedita a truffe alle banche, reati fiscali e autoriciclaggio. L'operazione, denominata 'Diogene', ha portato a sei misure cautelari personali (tre arresti domiciliari e tre obblighi di dimora) e a dodici avvisi di garanzia, oltre a perquisizioni in diverse regioni. Le indagini, condotte dalla Compagnia di Ventimiglia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Imperia, hanno permesso di smantellare un sodalizio attivo su tutto il territorio nazionale.

Il modus operandi: assegni falsi e versamenti fraudolenti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'associazione si dedicava alla falsificazione di assegni circolari che, una volta distribuiti, venivano utilizzati per truffare gli istituti di credito. Il meccanismo era collaudato: reperire persone estranee al gruppo, talvolta compiacenti, altre volte costrette con minacce, da utilizzare come 'meri' versatori di assegni falsi presso filiali bancarie considerate più vulnerabili. I versamenti avvenivano presso le casse continue di determinate agenzie, scelte in diverse parti d'Italia. Subito dopo, i complici prelevavano l'intera provvista tramite bonifici istantanei, rendendo difficile il tracciamento.

Riciclaggio e frodi fiscali

I proventi illeciti venivano poi riciclati attraverso imprese operanti nel settore dell'edilizia, grazie all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre un milione di euro. In altri casi, il denaro veniva impiegato in attività imprenditoriali legate ai membri dell'associazione, configurando il reato di autoriciclaggio. Le indagini hanno evidenziato un quadro probatorio grave, seppur nel rispetto della presunzione d'innocenza, con gli indagati che adottavano cautele per ostacolare le intercettazioni e mostravano notevole scaltrezza nello sfruttare le debolezze delle persone reclutate.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le misure cautelari e il ruolo della Guardia di Finanza

Il GIP del Tribunale di Imperia ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, disponendo gli arresti domiciliari per un napoletano, un emiliano e un calabrese, e l'obbligo di dimora per un cittadino belga residente in Abruzzo, un campano e un abruzzese. Le perquisizioni e le notifiche hanno riguardato anche membri o collaboratori residenti nelle province di Genova, Imperia, Prato e Reggio Calabria. L'operazione rientra nel solco del decreto legislativo 177/2016, che attribuisce alla Guardia di Finanza la responsabilità preminente nella sicurezza della circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento. L'attività di contrasto alla falsificazione monetaria e alle truffe si è estesa anche al settore delle frodi fiscali e della tutela del mercato dei capitali, impedendo il reinvestimento dei proventi illeciti nell'economia legale a salvaguardia della sicurezza economico-finanziaria del Paese.