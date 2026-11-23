Operazione antidroga a Verona: perquisizioni e arresti contro lo spaccio
Un'importante operazione antidroga è stata condotta dalla Polizia di Stato a Verona e provincia, culminata con 10 perquisizioni e tre arresti. L'intervento ha permesso di sequestrare circa 1,5 kg di stupefacenti e di colpire un gruppo criminale radicato nel territorio, dedito allo spaccio di cocaina e hashish.
Come si è svolta l'operazione
Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Verona, con il supporto della Polizia Scientifica, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, delle unità cinofile antidroga e del Reparto Volo di Venezia, hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di 5 indagati. Contestualmente, sono state effettuate altre 5 perquisizioni d'iniziativa su altrettanti soggetti coinvolti nell'attività illecita.
Le indagini e il modus operandi
L'indagine, avviata nel maggio 2025, ha visto l'impiego di servizi di osservazione, pedinamenti, localizzazioni satellitari e attività tecniche. Gli investigatori hanno ricostruito l'operatività di un gruppo composto prevalentemente da cittadini di origine nordafricana e da alcuni acquirenti-spacciatori italiani, attivo nel traffico di cocaina e hashish tra il quartiere di Borgo Milano e i comuni di Caldiero, Grezzana, Bussolengo e Pescantina. Le cessioni avvenivano sia al dettaglio sia in partite più consistenti, con consegne in strade collinari isolate, parcheggi di supermercati e vicino a istituti scolastici.
Sequestri e arresti
Nel corso delle perquisizioni, oltre a 1,5 kg di hashish e a una modica quantità di cocaina, sono stati sequestrati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e telefoni cellulari. Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato e associate al carcere di Verona Montorio, mentre un altro soggetto è stato segnalato al Prefetto per possesso di stupefacenti. Si precisa che la responsabilità penale sarà accertata solo con sentenza definitiva.
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