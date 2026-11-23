Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato di Verona ha tratto in arresto quattro persone a seguito di tre interventi distinti. Le accuse vanno dalla rapina in un supermercato al furto aggravato su un'automobile, fino alla violenza contro pubblici ufficiali all'interno dell'ospedale di Borgo Trento. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Rapina al supermercato di Golosine: trentenne arrestato

Sabato mattina, intorno alle 8:50, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un supermercato del quartiere Golosine su segnalazione della responsabile del punto vendita. Un uomo era stato sorpreso a sottrarre prodotti alimentari e, alla richiesta di lasciare il negozio, ha reagito con insulti e minacce di morte, simulando il gesto di tagliarle la gola. Il trentenne di nazionalità singalese è stato rintracciato poco dopo in un altro esercizio commerciale dove aveva cercato di nascondersi. La merce rubata è stata recuperata e restituita. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi di furto e destinatario di un divieto di dimora nella provincia di Verona, è stato arrestato. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Furto aggravato in auto a Borgo Roma: due arresti

Poche ore dopo, intorno alle 11:20, in Borgo Roma, una residente ha chiamato il 113 dopo aver notato due uomini intenti a rubare all'interno di un'autovettura parcheggiata. Grazie alla collaborazione della testimone, che ha seguito gli spostamenti dei sospettati fornendo descrizioni dettagliate, gli agenti hanno rintracciato i due poco lontano. È emerso che uno dei due, mentre il complice faceva da palo, ha infranto il finestrino dell'auto con un coltello e ha sottratto uno zaino contenente denaro e effetti personali. La perquisizione ha permesso di recuperare parte della refurtiva, tra cui contanti, profumi, un caricabatterie e capi d'abbigliamento. Durante gli accertamenti è stata trovata anche la lama del coltello incastrata nel telaio del finestrino. I due complici, un trentaseienne marocchino irregolare e un cinquantunenne tunisino con permesso di soggiorno regolare, entrambi con precedenti, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per il trentaseienne l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Violenza all'ospedale di Borgo Trento: arrestato 49enne

Sabato sera, intorno alle 19:40, gli agenti sono intervenuti all'interno del Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento su richiesta di un addetto alla sicurezza, che aveva segnalato un uomo in forte stato di agitazione intento a danneggiare arredi dell'atrio. All'arrivo delle Volanti, il quarantanovenne ha mostrato da subito un atteggiamento poco collaborativo, accendendosi una sigaretta nonostante i ripetuti inviti a spegnerla. Ha poi assunto un comportamento aggressivo, brandendo in modo minaccioso il supporto di un dispenser. Durante le operazioni ha tentato di colpire con un calcio un poliziotto e ha rivolto minacce di morte agli operatori. Condotto in Questura, ha continuato a dare in escandescenze, danneggiando gli uffici e aggredendo un agente durante le procedure di identificazione, colpendolo all'avambraccio. L'uomo, italiano e con precedenti, è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale di ciascuno sarà accertata solo all'esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra