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Un'operazione di controllo straordinario del territorio è scattata all'alba di oggi a Torino, con un dispiegamento di forze dell'ordine senza precedenti. L'obiettivo: setacciare le aree di Parco Sempione, le ex Piscine, via Gottardo e le vie limitrofe, considerate zone a vigilanza rafforzata. L'iniziativa, voluta dal Questore Massimo Gambino in accordo con il Prefetto Donato Cafagna, mira a contrastare attività illecite, verificare la posizione dei cittadini stranieri e arginare il degrado.

Un dispositivo imponente per la sicurezza urbana

Dalle prime ore del mattino, agenti della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e personale della Polizia locale hanno dato vita a una serie di controlli programmati per l'intera settimana. L'operazione ha interessato anche l'Amiat, che ha provveduto alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti accumulati nell'area verde, un segnale di attenzione anche al decoro urbano.

Bilancio dell'operazione: identificazioni e provvedimenti

Nel corso della sola mattinata, nel parco Sempione sono state identificate 31 persone, di cui 24 con precedenti di polizia. Tra queste, un uomo è stato denunciato per violazione dell'ordine di espulsione dal territorio nazionale. Inoltre, 19 soggetti trovati a stazionare abusivamente nell'area sono stati destinatari di altrettanti ordini di allontanamento dalla zona rossa, in esecuzione dell'ordinanza prefettizia. Un risultato che testimonia l'impegno delle istituzioni nel garantire sicurezza e legalità.

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Un piano di interventi settimanali

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di mantenere alta la soglia di attenzione su aree particolarmente sensibili, dove spesso si concentrano fenomeni di illegalità. Le forze dell'ordine continueranno a presidiare il territorio, con verifiche mirate e un'azione di prevenzione costante. La collaborazione tra le diverse forze e l'attenzione al decoro urbano rappresentano un modello integrato di sicurezza partecipata.

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