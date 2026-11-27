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La Primiero Dolomiti Marathon lancia la 12.a edizione del 3 luglio 2027

Iscrizioni aperte e fino al 29 novembre c’è lo speciale sconto Black Friday

Confermate le quattro proposte: 42 km, 26 km, 16 km e i 6,5 km Family Trail

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Al lavoro l’US Primiero per una giornata all’insegna della corsa e del divertimento

C’è un momento, durante la corsa, in cui il cronometro non conta più e tutto si riduce al respiro, ai battiti del cuore e alla bellezza del paesaggio che accompagna ogni passo. Alla Primiero Dolomiti Marathon quel momento può arrivare dietro ogni curva, tra sentieri immersi nella natura, panorami mozzafiato e le maestose Pale di San Martino che dominano uno degli scenari montani più suggestivi del mondo.

Sabato 3 luglio 2027, la Valle di Primiero tornerà il palcoscenico della Primiero Dolomiti Marathon, con una 12.a edizione pronta a confermare il successo da record di quest’anno. Il collaudato team dell’US Primiero, guidato da Luigi Zanetel insieme ai vicepresidenti Franco Orler e Gianantonio Zanetel, ha ufficialmente aperto le iscrizioni e in occasione del Black Friday lancia una promozione speciale: sul sito dell’evento sono in vigore le tariffe di 40 € per la 42 km, 35 € per la 26 km e 25 € per la 16 km, con l’offerta Black Friday (disponibile fino a domenica 29 novembre) che applica uno sconto di 5 € su tutte le quote, mentre per il Family Trail non competitivo da 6,5 km la tariffa rimane fissa a 15 €.

La 12.a Primiero Dolomiti Marathon conferma dunque le apprezzate quattro distanze di gara, ognuna con caratteristiche e peculiarità uniche. Si parte dalla prova regina di 42 km, che prenderà il via dall'ottocentesca Villa Welsperg in Val Canali, per una gara da 1.243 metri di dislivello tra boschi, laghi alpini e paesi in festa.

Si scende di chilometraggio, ma non di spettacolo, con la 26 km che da San Martino di Castrozza conduce i partecipanti per 448 metri di dislivello alla scoperta di scenari indimenticabili tra cui il Lago di Calaita e la Valle del Lozen. Chi preferisce misurarsi su una distanza più contenuta potrà invece fare affidamento sulla 16 km Vanoi Trail. La partenza dall’abitato di Zortea darà il via a un itinerario che porta a masi di montagna e su sentieri incontaminati, prima di raggiungere il traguardo di Fiera di Primiero, che accoglie l’arrivo di tutte le distanze. A completare un’ampia offerta - resa possibile anche grazie al lavoro di oltre 500 volontari - c’è l’immancabile e sempre molto partecipato Family Trail da 6,5 km, un percorso pensato per chi desidera vivere la manifestazione in totale tranquillità. Si tratta di una prova non competitiva adatta a tutte le età, con partenza e arrivo a Fiera di Primiero e un dislivello di 267 metri: un’occasione per condividere una giornata all’aria aperta, tra chi sceglie di correre in famiglia, chi con i propri figli sulle spalle o con un amico a quattro zampe al seguito.

L’ultima edizione della Primiero Dolomiti Marathon ha regalato grandi emozioni, con Yeman Crippa che ha applaudito le vittorie di Cesare Maestri e Alice Gaggi nella 42 km, Roberto Giacomotti ed Eliška Šibravová nella 26 km e Nikolas Loss e Luna Giovanetti nella 16 km. Ora non resta che assicurarsi un pettorale e iniziare a prepararsi in vista di un appuntamento imperdibile.

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