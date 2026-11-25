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Venti nuove piante, i pensieri degli alunni e un percorso educativo dedicato all'ambiente e all'infanzia. La scuola e il Comune insieme per promuovere una città più verde e attenta ai più piccoli.

Quella di ieri al «Parco dei Diritti dei Bambini», a Bovalino, è stata una giornata all'insegna della natura, della partecipazione e della consapevolezza dell’importanza dell’ambiente che ci circonda. E, proprio in quest’ottica, che si è svolta una partecipata manifestazione che ha avuto al centro dell’interesse gli alberi, diventati sempre più il simbolo di un impegno civico e sociale più grande, perchè costruire una comunità capace di rispettare l'ambiente e garantire ai più piccoli attenzione, ascolto e opportunità rappresenta oggi uno dei maggiori impegni che le comunità, a tutti i livelli, devono sapersi assumere.

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L'iniziativa, promossa con il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo «Mario La Cava», ha unito la Festa dell'Albero e la riflessione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, trasformando il parco urbano in uno spazio di incontro tra scuola, istituzioni e territorio. Protagonisti della giornata sono stati gli alunni, che attraverso la musica, i disegni, le letture e i loro messaggi hanno ricordato quanto sia importante prendersi cura della natura e, allo stesso tempo, di ogni bambino. Uno dei momenti più significativi della manifestazione è stato la piantumazione di circa venti alberelli, destinati ad arricchire il patrimonio verde del parco cittadino. Un gesto concreto che va oltre il valore simbolico e richiama l'importanza della tutela ambientale, della cura degli spazi pubblici e della responsabilità condivisa nei confronti delle future generazioni. Gli alberi, con il loro lento e costante sviluppo, rappresentano infatti un esempio naturale di crescita. Hanno bisogno di terreno fertile, acqua, luce e attenzione per diventare forti. Allo stesso modo, i bambini necessitano di un ambiente sereno, di relazioni positive, di protezione e di adulti capaci di accompagnarli nel loro percorso di crescita. Il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, ha sottolineato il valore dell'iniziativa, evidenziando il legame tra la salvaguardia dell'ambiente e il futuro della comunità. Un paese più verde e a misura di bambino nasce anche attraverso piccoli gesti quotidiani, capaci di rafforzare il senso di appartenenza e il rispetto per il territorio. La manifestazione ha offerto anche un'importante occasione di riflessione sul significato dei diritti dei bambini, ricordando che ogni minore deve poter crescere in un contesto sicuro, accogliente e rispettoso della propria identità. La garante per l'infanzia e l'adolescenza, Francesca Racco, ha richiamato l'attenzione sul valore dell'ascolto e della cura, sottolineando il parallelismo tra la crescita di un albero e quella di un bambino. Dietro ogni diritto, infatti, c'è una vita che ha bisogno di essere accompagnata, sostenuta e valorizzata. Ascoltare un bambino significa riconoscerne le esigenze, rispettarne i pensieri e permettergli di sviluppare le proprie capacità. Il messaggio emerso nel corso della giornata è stato chiaro: ogni bambino ha diritto di essere accolto, protetto, rispettato e ascoltato. Non si tratta soltanto di principi da ricordare nelle ricorrenze, ma di valori da tradurre in comportamenti concreti nella famiglia, nella scuola e nella società.

La scuola protagonista con disegni, poesie e riflessioni. Ampia e significativa la partecipazione dell'Istituto Comprensivo «Mario La Cava», guidato dal dirigente scolastico professore Enrico Manzione. Alla manifestazione hanno preso parte le classi quinte della scuola primaria dei plessi di Borgo, Capoluogo e Pozzo, insieme alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Numerosi i docenti presenti, che hanno accompagnato gli alunni nella preparazione di un percorso educativo sviluppato attraverso diverse discipline. I bambini hanno dato forma ai propri pensieri con elaborati artistici, disegni e cartelloni dedicati alla natura e all'ambiente e momenti di lettura e recitazione. Le loro parole hanno raccontato il valore della solidarietà, della libertà, della protezione e del rispetto reciproco.

Particolarmente suggestivo l'albero realizzato in cartone e decorato con colori vivaci. Al termine della manifestazione, i giovani partecipanti vi hanno applicato dei fiori, ciascuno accompagnato da un pensiero personale: un simbolo collettivo di speranza, impegno e consapevolezza. Attraverso questa attività, gli alunni hanno dimostrato come la creatività possa diventare uno strumento efficace per comunicare temi importanti e rendere i bambini parte attiva della vita della comunità cittadina.

Un messaggio condiviso: crescere insieme, rispettando la natura. Nel corso degli interventi e delle attività, è stato più volte richiamato il parallelismo tra il mondo vegetale e quello dell'infanzia. Un albero non può crescere senza le condizioni necessarie alla sua vita. Un bambino, allo stesso modo, non può sviluppare pienamente le proprie capacità se gli vengono negati ascolto, affetto, istruzione, libertà e rispetto.

Gli alunni hanno ricordato che ogni bambino è diverso, proprio come ogni albero, ma tutti hanno diritto alla stessa cura. La scuola, la famiglia e la comunità rappresentano le radici che sostengono il percorso di crescita, mentre l'ambiente sano e pulito costituisce una condizione essenziale per il benessere di tutti. La tutela del parco, il rispetto del verde, il risparmio dell'acqua e la corretta gestione degli spazi comuni sono stati indicati come comportamenti semplici, ma fondamentali, per costruire un futuro migliore e più sostenibile. A rendere ancora più coinvolgente la giornata è stato il contributo del coro dell'Istituto Comprensivo «Mario La Cava», diretto dal professore Rocco Miceli e accuratamente preparato dalla Professoressa Stefanya Billik; coro che ha accompagnato alcuni dei momenti più significativi della manifestazione.

Presenti il sindaco Vincenzo Maesano, la garante per l'infanzia e l'adolescenza Francesca Racco, il dirigente scolastico Enrico Manzione, il professore Saverio Natoli della Commissione Ambiente, numerosi insegnanti e parte dell’amministrazione Comunale. La partecipazione delle istituzioni ha testimoniato l'importanza della collaborazione tra amministrazione, scuola e realtà educative del territorio. Un lavoro condiviso che permette di trasformare le iniziative pubbliche in occasioni di crescita e sensibilizzazione.

La manifestazione si è conclusa con la consegna da parte dei ragazzi di pergamene di riconoscimento ai rappresentanti e ai responsabili coinvolti nell'organizzazione e nella realizzazione della giornata. Un gesto di gratitudine rivolto a quanti hanno contribuito al progetto, mettendo a disposizione competenze, impegno e sensibilità. Il ringraziamento ha coinvolto le istituzioni, la dirigenza scolastica, la Commissione Ambiente, i docenti e tutti coloro che hanno accompagnato gli alunni nella preparazione delle attività. Un riconoscimento speciale è stato rivolto proprio ai bambini e ai ragazzi, autentici protagonisti dell'evento. Con la loro partecipazione hanno dimostrato che le nuove generazioni non sono soltanto destinatarie delle attenzioni degli adulti, ma portatrici di idee, valori e messaggi capaci di contribuire al cambiamento.

La giornata al Parco dei Diritti dei Bambini lascia a Bovalino un segno concreto e un messaggio importante. La piantumazione dei nuovi alberi rappresenta un investimento nel verde urbano, ma anche un invito a riflettere sul rapporto tra ambiente, educazione e diritti dell'infanzia. Ogni albero messo a dimora crescerà nel tempo, diventando parte del paesaggio e della memoria della comunità. Allo stesso modo, i pensieri espressi dagli alunni potranno continuare a vivere come piccoli semi di responsabilità e rispetto. Prendersi cura della natura significa proteggere la casa comune, prendersi cura dei bambini significa garantire al mondo un futuro con radici più solide.

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