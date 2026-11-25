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La Polizia di Stato di Parma ha recentemente effettuato un'operazione di controllo del settore dell'autotrasporto nell'ambito del progetto Mobilità Sicura, avviato in Emilia Romagna lo scorso ottobre. L'intervento, coordinato da Prefettura e Questura, ha visto impegnate pattuglie della Polizia Stradale presso il casello autostradale A15 di Parma Ovest.

Obiettivi dei controlli

L'obiettivo principale era verificare il rispetto delle normative che regolano il settore, con particolare attenzione ai tempi di guida e di riposo registrati dal cronotachigrafo, la scatola nera obbligatoria per i conducenti professionali di TIR e autobus. Questo dispositivo è fondamentale per prevenire la guida senza soste, che mette a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Inoltre, sono stati controllati i titoli autorizzativi nazionali e internazionali, l'efficienza dei veicoli e le condizioni psicofisiche dei conducenti.

Risultati dell'operazione

Durante l'attività, gli agenti hanno controllato oltre 20 mezzi pesanti e hanno contestato a tre conducenti violazioni relative agli equipaggiamenti dei veicoli e alle caratteristiche costruttive. Uno dei conducenti fermati, un cittadino straniero del 1985, è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza. L'odore di alcol proveniente dalla cabina ha insospettito gli operatori, che hanno sottoposto l'uomo al test alcolemico. Il risultato è stato di 0,92 g/l, ben oltre il limite di zero previsto per i conducenti professionali. Per questo motivo, è stata sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria e disposto il ritiro immediato della patente. Le sanzioni previste dal codice della strada includono un'ammenda fino a quasi 5000 euro e la sospensione della patente fino a un anno e mezzo.

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Attività di prevenzione

Dall'inizio dell'anno, la Polizia Stradale di Parma ha controllato oltre 6000 mezzi pesanti. Questa attività capillare non si limita solo a reprimere le violazioni, ma mira soprattutto a prevenire comportamenti pericolosi per chi viaggia sulle strade. Inoltre, contribuisce a garantire una concorrenza leale nel settore dell'autotrasporto, tutelando le imprese e i conducenti che rispettano le regole poste a presidio della sicurezza della circolazione stradale.

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