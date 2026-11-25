NBA: Detroit Pistons superano Orlando Magic senza Cunningham, Boston Celtics travolge Washington Wizards
Nella notte NBA, i Detroit Pistons hanno dimostrato di poter vincere anche senza il loro stella Cade Cunningham, out per infortunio. La squadra ha superato i Orlando Magic per 104-86 in trasferta, grazie a una prestazione solida e a un break decisivo nel secondo quarto.
La partita: Orlando parte forte ma Detroit reagisce
I Magic sono partiti meglio, chiudendo il primo quarto avanti 22-16. Tuttavia, i Pistons hanno cambiato marcia nel secondo periodo, imponendo un parziale di 32-14 che ha ribaltato l'incontro. All'intervallo il punteggio era 48-36 per Detroit, che ha poi gestito il vantaggio a due cifre fino alla sirena finale.
Isaiah Joe è stato il miglior realizzatore dei Pistons con 21 punti, di cui cinque triple, dimostrando freddezza nei momenti chiave. Ottima anche la difesa di Detroit, che ha limitato Orlando a soli 86 punti.
Boston Celtics: Tatum da 41 punti stende Washington
In un'altra sfida della notte, i Boston Celtics hanno vinto in casa dei Washington Wizards per 131-116 nel Gruppo C della Eastern Conference. Protagonista assoluto Jayson Tatum con 41 punti, ben supportato da Paul George (28) e Neemias Queta (21). Questa vittoria interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive dei Celtics, che ritrovano così il sorriso.
Risultati della notte NBA
Ecco tutti i risultati delle partite giocate nella notte italiana:
- Denver Nuggets - Dallas Mavericks 101-120
- Washington Wizards - Boston Celtics 116-131
- Orlando Magic - Detroit Pistons 86-104
La NBA continua a regalare emozioni, con squadre che lottano per la postseason e giovani talenti che si mettono in mostra. I Pistons, nonostante le assenze, mostrano carattere, mentre i Celtics ritrovano la vittoria grazie a un Tatum in stato di grazia.
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