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Oltre 750 operatori coinvolti nei percorsi regionali mentre si prepara un nuovo avviso per veicoli elettrici ed ecosostenibili

La Regione Calabria rafforza il proprio impegno a favore della Polizia locale, considerata un presidio essenziale per la sicurezza, il rispetto della legalità e la vicinanza delle istituzioni ai cittadini. L’indirizzo politico illustrato dall’assessore regionale Antonio Montuoro prevede un’azione articolata che unisce formazione professionale, strumenti operativi e sostegno concreto ai Comuni.

L’obiettivo non è limitarsi a interventi isolati, ma consolidare l’intero sistema regionale attraverso il miglioramento delle competenze e l’ammodernamento delle dotazioni a disposizione dei Comandi.

Oltre 750 operatori coinvolti nella formazione

Uno dei dati più significativi riguarda la partecipazione alle iniziative promosse dall’Amministrazione regionale. Sono stati infatti coinvolti oltre 750 operatori della Polizia locale, provenienti dai diversi territori calabresi.

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La formazione rappresenta un elemento determinante per consentire agli agenti di affrontare con maggiore preparazione attività sempre più complesse. Il lavoro quotidiano della Polizia locale, infatti, non riguarda soltanto il controllo della circolazione stradale, ma comprende anche la vigilanza urbana, la tutela del territorio, il supporto durante le emergenze e il contrasto agli illeciti amministrativi.

Investire nell’aggiornamento professionale significa quindi migliorare la capacità di intervento e garantire servizi più efficaci e omogenei nei Comuni calabresi.

Consegnati attestati e prontuari operativi ai Comandi

Il percorso formativo si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione e con la distribuzione ai Comandi del Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale EGAF 2026.

Si tratta di uno strumento destinato a supportare gli operatori nell’applicazione corretta e tempestiva della normativa durante i controlli. La disponibilità di indicazioni aggiornate può contribuire a rendere più uniforme l’attività dei diversi Corpi, riducendo le incertezze operative e agevolando il lavoro svolto ogni giorno sulle strade.

L’iniziativa testimonia la volontà di dare continuità alla formazione, affiancando alle conoscenze teoriche risorse pratiche immediatamente utilizzabili.

Nuovo avviso per mezzi elettrici ed ecosostenibili

Accanto all’aggiornamento professionale, la programmazione regionale prevede un avviso pubblico rivolto ai Comuni per sostenere l’acquisto di veicoli elettrici ed ecosostenibili destinati alla Polizia locale.

Il provvedimento punta a rinnovare i mezzi utilizzati dai Comandi e a favorire una mobilità istituzionale più moderna e rispettosa dell’ambiente. Per molti enti locali, soprattutto quelli con minori disponibilità economiche, il sostegno regionale può rappresentare un’opportunità importante per sostituire veicoli ormai datati e migliorare la presenza degli agenti sul territorio.

L’ammodernamento del parco mezzi consentirebbe inoltre di coniugare le esigenze operative con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di transizione ecologica.

Montuoro: una scelta politica per sostenere persone e territori

Secondo l’assessore Antonio Montuoro, il rafforzamento della Polizia locale costituisce una precisa scelta politica della Regione. Il programma è fondato su tre elementi principali: persone, competenze e strumenti.

La finalità è mettere gli operatori nelle condizioni di intervenire con maggiore preparazione ed efficacia, offrendo nello stesso tempo un sostegno concreto alle amministrazioni comunali. Una Polizia locale più formata e attrezzata può infatti assicurare controlli più puntuali, una presenza istituzionale più capillare e una risposta più vicina alle esigenze delle comunità.

Più sicurezza e servizi efficienti per i cittadini

L’azione avviata dalla Regione Calabria riconosce ai Corpi locali un ruolo centrale nella gestione della sicurezza urbana. Gli agenti rappresentano spesso il primo punto di contatto tra cittadini e istituzioni, soprattutto nei piccoli centri dove le risorse e il personale possono essere limitati.

Formazione continua, prontuari aggiornati e nuovi mezzi costituiscono quindi parti di una strategia comune: rendere la Polizia locale calabrese più moderna, qualificata e in grado di operare efficacemente in ogni territorio. Il risultato atteso è un maggiore supporto ai Comuni e un servizio più presente, affidabile e vicino alla popolazione.





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