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All'alba di oggi, i carabinieri del ROS hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone, emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'operazione ha smantellato un'associazione dedita al traffico di stupefacenti che, secondo gli inquirenti, aveva lo scopo di finanziare e agevolare la 'ndrangheta.

Il contesto dell'operazione

L'indagine, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, ha preso di mira una rete criminale radicata nel territorio. Gli arresti sono stati disposti al termine di approfondite indagini che hanno documentato il legame tra il traffico di droga e i clan locali, evidenziando come i proventi dello spaccio venissero reinvestiti a sostegno delle attività mafiose.

Le accuse e gli sviluppi

Le 33 persone arrestate sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver favorito la 'ndrangheta. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di complicità e i canali di approvvigionamento della droga. Le forze dell'ordine sottolineano l'importanza dell'operazione nel contrasto al crimine organizzato e al narcotraffico, fenomeni strettamente interconnessi nella regione.

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Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della giornata, quando la procura illustrerà i risultati dell'operazione nel corso di una conferenza stampa.

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