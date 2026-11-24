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La Questura di Cosenza ha portato a termine un'operazione finalizzata al contrasto dell'immigrazione irregolare, individuando tre cittadini stranieri presenti illegalmente sul territorio nazionale. L'attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo messo in campo dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme sull'ingresso e sul soggiorno in Italia.

Il monitoraggio dell'Ufficio Immigrazione

Il risultato operativo è frutto di un'attenta attività di monitoraggio della popolazione straniera, condotta dall'Ufficio Immigrazione della Questura sia sul territorio che all'interno delle Case Circondariali. Questo doppio livello di verifica consente di incrociare i dati e di individuare soggetti irregolari anche tra coloro che si trovano già in stato di detenzione, rendendo più efficace l'azione di contrasto.

I provvedimenti adottati

Nel dettaglio, due persone indagate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, scarcerate dalla Casa Circondariale di Rossano, sono state trasferite presso il CPR di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. Il terzo soggetto, gravato da precedenti penali e di polizia, è stato rintracciato sul territorio e accompagnato al CPR Pian del Lago di Caltanissetta. I Centri di Permanenza per il Rimpatrio rappresentano la struttura preposta al trattenimento in attesa di espulsione per i cittadini stranieri che non hanno titolo a restare in Italia.

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Un impegno costante per la sicurezza

L'operazione conferma l'attenzione delle autorità di Pubblica Sicurezza e il costante impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio, nella tutela della collettività e nel contrasto ai fenomeni di illegalità. La quotidiana attività di vigilanza e verifica, svolta in sinergia tra uffici e strutture penitenziarie, mira a garantire il rispetto delle normative sull'immigrazione e a prevenire situazioni di rischio per i cittadini.

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