Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Jannik Sinner è stato operato con successo questa mattina al ginocchio destro, l'infortunio che lo ha costretto a fermarsi durante Wimbledon. La notizia è stata confermata dal medico altoatesino Herbert Schönhuber a Rai Südtirol. L'intervento si è svolto presso la clinica del professor Lasse Lempainen a Turku, in Finlandia, dove il tennista è arrivato ieri con un volo privato da Bolzano.

Un intervento mini-invasivo

Secondo quanto spiegato da Schönhuber, il professor Lempainen ha eseguito un allungamento della bandelletta ileotibiale, una tecnica che rappresenta la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere definitivamente i persistenti disturbi al ginocchio. L'operazione è perfettamente riuscita e Sinner potrà iniziare al più presto il percorso riabilitativo per tornare in campo.

Le condizioni del tennista

Il ginocchio destro tormentava Sinner già da tempo, tanto da limitarne le prestazioni durante il torneo londinese. L'intervento era quindi necessario per risolvere alla radice il problema e permettere al numero uno azzurro di recuperare la migliore forma fisica. I tempi di recupero non sono ancora stati resi noti, ma si prevede che Sinner salterà alcuni appuntamenti della stagione sul cemento americano.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il ruolo del professor Lempainen

Lasse Lempainen è un chirurgo ortopedico di fama internazionale, specializzato in chirurgia del ginocchio e della coscia. La sua clinica a Turku è un punto di riferimento per molti atleti professionisti. La scelta di rivolgersi a lui testimonia la volontà di Sinner di affidarsi a un'esperienza consolidata per un recupero ottimale.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra