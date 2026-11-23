Ferrari, la rivalità Leclerc-Hamilton supera ogni limite: la storia dei duelli interni in F1
La Formula 1 è da sempre teatro di duelli tra compagni di squadra, ma quello tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton in Ferrari sta assumendo contorni inediti. La tensione tra i due piloti, acuita da episodi come il contatto al Gran Premio di Las Vegas, ha spinto il team principal Fred Vasseur a convocare un chiarimento. Una situazione che rischia di logorare l'armonia del team e di compromettere il lavoro della fabbrica.
Un dualismo che rompe la tradizione Ferrari
Storicamente, la Scuderia Ferrari ha sempre anteposto l'interesse collettivo a quello individuale, ma la stagione in corso sembra aver sovvertito questa regola. Leclerc e Hamilton, entrambi plurimilionari e affamati di successo, si sono resi protagonisti di episodi al limite a Monza e in Messico, danneggiando la squadra. La parola d'ordine a Maranello resta la stessa: massima collaborazione, ma la realtà in pista racconta altro.
I precedenti storici: da Senna-Prost a Villeneuve-Pironi
Per trovare un precedente simile per intensità, bisogna tornare alla McLaren di fine anni Ottanta, quando Ayrton Senna e Alain Prost si contesero il titolo con una rivalità feroce, culminata in episodi controversi ma anche in due campionati mondiali (uno a testa). Più indietro nel tempo, la sfida tra Gilles Villeneuve e Didier Pironi nel 1982 a Imola segnò una frattura insanabile, con il canadese che non rivolse più la parola al compagno.
Passando all'era moderna, la lotta interna in McLaren nel 2007 tra un giovane Lewis Hamilton e Fernando Alonso fu talmente accesa da favorire la rimonta di Kimi Räikkönen per il titolo. Più recente la faida in Mercedes tra Hamilton e Nico Rosberg (2013-2016), conclusasi con il ritiro del tedesco dopo il titolo del 2016. Senza dimenticare la rivalità in Red Bull tra Sebastian Vettel e Mark Webber, caratterizzata da ordini di scuderia disattesi e accuse di favoritismi.
Leclerc-Hamilton: un caso senza precedenti in casa Ferrari
Mai come quest'anno, la Ferrari si trova a gestire due piloti disposti a tutto pur di prevalere l'uno sull'altro. La differenza rispetto al passato? Mentre Senna e Prost lottavano per il vertice, Leclerc e Hamilton si stanno scontrando anche in posizioni non nobili, con il rischio di minare la credibilità del team. La sfida è aperta e il faccia a faccia voluto da Vasseur sarà decisivo per capire se prevarrà la ragione o l'istinto.
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