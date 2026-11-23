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La Formula 1 è da sempre teatro di duelli tra compagni di squadra, ma quello tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton in Ferrari sta assumendo contorni inediti. La tensione tra i due piloti, acuita da episodi come il contatto al Gran Premio di Las Vegas, ha spinto il team principal Fred Vasseur a convocare un chiarimento. Una situazione che rischia di logorare l'armonia del team e di compromettere il lavoro della fabbrica.

Un dualismo che rompe la tradizione Ferrari

Storicamente, la Scuderia Ferrari ha sempre anteposto l'interesse collettivo a quello individuale, ma la stagione in corso sembra aver sovvertito questa regola. Leclerc e Hamilton, entrambi plurimilionari e affamati di successo, si sono resi protagonisti di episodi al limite a Monza e in Messico, danneggiando la squadra. La parola d'ordine a Maranello resta la stessa: massima collaborazione, ma la realtà in pista racconta altro.

I precedenti storici: da Senna-Prost a Villeneuve-Pironi

Per trovare un precedente simile per intensità, bisogna tornare alla McLaren di fine anni Ottanta, quando Ayrton Senna e Alain Prost si contesero il titolo con una rivalità feroce, culminata in episodi controversi ma anche in due campionati mondiali (uno a testa). Più indietro nel tempo, la sfida tra Gilles Villeneuve e Didier Pironi nel 1982 a Imola segnò una frattura insanabile, con il canadese che non rivolse più la parola al compagno.

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Passando all'era moderna, la lotta interna in McLaren nel 2007 tra un giovane Lewis Hamilton e Fernando Alonso fu talmente accesa da favorire la rimonta di Kimi Räikkönen per il titolo. Più recente la faida in Mercedes tra Hamilton e Nico Rosberg (2013-2016), conclusasi con il ritiro del tedesco dopo il titolo del 2016. Senza dimenticare la rivalità in Red Bull tra Sebastian Vettel e Mark Webber, caratterizzata da ordini di scuderia disattesi e accuse di favoritismi.

Leclerc-Hamilton: un caso senza precedenti in casa Ferrari

Mai come quest'anno, la Ferrari si trova a gestire due piloti disposti a tutto pur di prevalere l'uno sull'altro. La differenza rispetto al passato? Mentre Senna e Prost lottavano per il vertice, Leclerc e Hamilton si stanno scontrando anche in posizioni non nobili, con il rischio di minare la credibilità del team. La sfida è aperta e il faccia a faccia voluto da Vasseur sarà decisivo per capire se prevarrà la ragione o l'istinto.

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