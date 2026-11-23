Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il quinto turno di Champions League si preannuncia ricco di emozioni e sfide decisive. Dopo aver superato la metà del cammino, le squadre cercano verdetti più consistenti, ma una serie di infortuni rende vulnerabili anche le big europee. Il Psg perde Doué, che si aggiunge a Kvara, mentre il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Harry Kane per alcuni mesi a causa della rottura del legamento della gamba sinistra. Una maledizione per i Palloni d'Oro dopo l'era Messi-Ronaldo: gravi infortuni hanno fermato prima Dembélé e poi Rodri, ora tocca al grande goleador inglese.

Arsenal-Dortmund: il clou del turno

La sfida più attesa è senza dubbio Arsenal-Dortmund, un confronto equilibrato tra due delle migliori squadre in classifica. L'Arsenal di Arteta, capolista in Premier League, ha concesso una pausa di riflessione dopo il pareggio con il Newcastle, ma ora riceve il roccioso Dortmund, che ha perso solo nel gelo di Bodo e guida la Bundesliga grazie al successo sul Moenchengladbach firmato Nmecha.

Psg e Real Madrid cercano la fuga

Il Psg di Luis Enrique, in corsa per il terzo titolo consecutivo, ha ottenuto la dodicesima vittoria di fila battendo il Nizza 3-2, ma ha pagato a caro prezzo l'infortunio di Doué. Contro la Roma di Gasperini, quadrata e pericolosa con Malen, miglior goleador dell'anno solare, toccherà a Dembélé e Ferran Torres guidare l'attacco. Il tecnico spera di evitare cali finali che sono costati sei punti con i recuperi di Real Madrid e Manchester United.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il Real Madrid di Mourinho ha dimostrato grande carattere rimontando il Celta nel weekend con un gol del giovane Espi', uno dei pupilli dello Special One. Al Bernabeu, i blancos affronteranno il Psv, capolista in Olanda, con l'obiettivo di superare un cliente scomodo.

Manchester City-Napoli e le altre sfide

All'Etihad va in scena Manchester City-Napoli, con il grande ex De Bruyne che guida la carica degli azzurri, rinfrancati dal successo sul Torino. La missione di Allegri è evitare l'eliminazione nel girone unico patita l'anno scorso da Conte. Il Manchester City di Maresca è in un momento difficile: un solo punto in quattro partite dopo un inizio positivo.

L'Inter di Chivu, dopo le sconfitte con Real e Bruges e il rocambolesco 4-4 con l'Atalanta, deve domare lo Stoccarda per riportarsi nella parte alta della classifica. Il Como, guidato da super Nico Paz, affronta l'Aek Atene con l'obiettivo di continuare a sognare un posto tra le prime otto.

Le altre gare

Tra le altre partite spicca il Bayern in casa del Lilla di Davide Ancelotti, reduce dal ko con il Lione. Trasferte insidiose per Liverpool, Manchester United e Aston Villa rispettivamente contro Bruges, Sporting e Galatasaray. Il Barcellona di Yamal è atteso da una goleada in casa del modesto Sabah.

In Europa League, la Juventus cerca punti per le posizioni di vertice contro il modesto Omonia, con Spalletti forse più preoccupato dell'ombra di Antonio Conte. Il Milan fa visita all'Olympiacos, quarto in classifica, in una sfida delicata per i rossoneri. Il travolgente 5-1 sul Frosinone fa sperare Amorin. Tra le altre, Crystal Palace-Real Sociedad e Celta-Bournemouth.

In Conference League, situazione delicata per l'Atalanta, reduce dal deludente pari con il Kairat ma anche dalla brillante rimonta all'Inter. Contro i bosniaci del Borac serve un successo per riavvicinare la qualificazione diretta. Il torneo vede ora favorito il Brighton, secondo a sorpresa in Premier, atteso dall'Universitatea Craiova.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra