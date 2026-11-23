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Questa mattina, presso il Posto di Polizia del Centro Storico di Perugia, in via Bartolo, si è tenuto un incontro con la stampa per presentare il piano di potenziamento dell'organico dell'ufficio. Erano presenti il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, il Prefetto Paolo Canaparo e il Questore Alfonso Polverino. L'iniziativa rientra nelle strategie di rafforzamento dei presidi di sicurezza sul territorio e mira a incrementare la presenza della Polizia di Stato nell'acropoli perugina.

Obiettivi del potenziamento

Il potenziamento consentirà un più incisivo controllo del territorio e una costante attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado urbano, dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il centro storico, cuore della vita cittadina e sede di importanti istituzioni e siti sensibili, potrà contare su una maggiore disponibilità di personale.

Nuove unità assegnate

Al potenziamento contribuiranno un'unità proveniente dalla Questura e ulteriori due unità assegnate direttamente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'attività del Posto di Polizia sarà inoltre periodicamente supportata dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, che affiancherà il personale nelle operazioni ad Alto Impatto programmate nell'area del centro storico, intensificando i controlli e assicurando una presenza più capillare e visibile delle Forze di Polizia.

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Struttura e funzionamento

L'Ufficio di Polizia 'Centro Storico' è stato istituito con decreto del Questore pro tempore del 24 luglio 2013, in attuazione del decreto del Capo della Polizia del 24 dicembre 2012, e opera alle dirette dipendenze del Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto della Questura. La struttura è aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 20:00, ed è diretta da un Ispettore Superiore della Polizia di Stato con qualifica di Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Il personale e le pattuglie sono a disposizione della Sala Operativa della Questura per interventi tempestivi nell'area dell'acropoli, anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia e con gli enti presenti sul territorio.

Attività e rapporto con la comunità

L'Ufficio assicura l'attività di pronto intervento e soccorso pubblico, in costante raccordo con la Sala Operativa, e cura la ricezione di esposti, querele e segnalazioni. Il Posto di Polizia rappresenta un presidio operativo e un punto di riferimento per il territorio, con una duplice funzione: garantire un'efficace attività di controllo e prevenzione e consolidare il rapporto di fiducia e collaborazione tra la Polizia di Stato e la comunità, per intercettare tempestivamente le esigenze del territorio e rispondere alle richieste della collettività.

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