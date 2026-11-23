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Una 52enne è stata trasferita nel reparto di Malattie infettive dell’Annunziata. Dopo 36 ore di terapia si segnala un lieve miglioramento delle condizioni generali

Una donna di 52 anni di Corigliano Rossano è ricoverata all’ospedale Annunziata di Cosenza dopo una diagnosi di meningite meningococcica. Era stata inizialmente ricoverata sabato nel reparto di Medicina dell’ospedale Guido Compagna di Corigliano, dove gli accertamenti hanno individuato l’infezione. È stata quindi trasferita nel reparto di Malattie infettive della struttura cosentina. Ansa.it

Le condizioni della paziente

A circa 36 ore dall’inizio della terapia, la donna mostrerebbe un lieve miglioramento clinico generale. Si tratta di una prima indicazione sul decorso: la paziente resta ricoverata e le sue condizioni sono seguite dai sanitari. Ansa.it

Attivate le procedure per i contatti

All’ospedale di Corigliano e tra le persone entrate in contatto con la 52enne sono state avviate le procedure previste per i casi di meningite meningococcica. La valutazione dei contatti stretti serve a individuare chi possa aver bisogno di sorveglianza sanitaria e di una profilassi antibiotica. La decisione viene presa dai servizi sanitari in base al tipo di esposizione. Ansa.it

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Come si trasmette il meningococco

Il meningococco si trasmette attraverso le secrezioni respiratorie. Nella valutazione dei contatti assumono rilievo, per esempio, la convivenza, la condivisione prolungata di ambienti e l’esposizione diretta alla saliva o alle secrezioni della persona malata. Per questo le misure preventive riguardano le persone individuate attraverso le verifiche sanitarie, senza estendersi automaticamente a chiunque abbia frequentato lo stesso luogo. Meningite

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