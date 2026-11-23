Manovra 2027, Irpef al 33% fino a 55mila euro e nuove soglie per le partite Iva
Il disegno di legge di bilancio amplia il secondo scaglione Irpef e propone di portare a 100mila euro il limite del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi. Sono ancora in discussione le modifiche alle agevolazioni per gli under 30 e alla tassa per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero.
Irpef, quanto si risparmia con la soglia a 55mila euro
Per il 2027, il disegno di legge di bilancio prevede di estendere l’aliquota Irpef del 33% alla parte di reddito compresa tra 50mila e 55mila euro. Su questa fascia oggi si applica il 43%.
Il vantaggio crescerebbe con il reddito imponibile: sarebbe di 200 euro per chi raggiunge 52mila euro e arriverebbe a 500 euro annui da 55mila euro in su. Il 33% si applicherebbe soltanto alla quota di reddito interessata, non all’intero reddito del contribuente. La misura prevista dal testo è limitata al 2027.
Partite Iva, la soglia di 100mila euro richiede attenzione all’Iva
Per le partite Iva, il testo della manovra propone di alzare da 85mila a 100mila euro il limite di ricavi o compensi per accedere e restare nel regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi. L’aumento non avrebbe però lo stesso effetto ai fini dell’Iva: per quest’ultima resterebbe la soglia di 85mila euro.
Anche i limiti per l’uscita immediata dal regime sarebbero diversi: 115mila euro ai fini delle imposte sui redditi e 100mila euro ai fini dell’Iva. Per chi lavora in proprio, quindi, superare gli 85mila euro richiederebbe di valutare separatamente le conseguenze fiscali e gli adempimenti Iva. Il risparmio effettivo non sarebbe uguale per tutti: dipenderebbe, tra l’altro, dai compensi, dall’attività e dal confronto con la tassazione ordinaria.
Under 30, l’agevolazione è ancora oggetto di modifiche
Nel confronto parlamentare è stata proposta una nuova agevolazione per i lavoratori sotto i 30 anni assunti per la prima volta con un contratto a tempo indeterminato nel 2027. L’ipotesi riguarda una riduzione del reddito imponibile, entro un limite di 50mila euro annui: non equivale a dimezzare l’aliquota Irpef né risulta già approvata. Platea e condizioni definitive dipenderanno dall’esame degli emendamenti.
Exit tax, proposta una soglia di 2 milioni di euro
Un’altra proposta di modifica riguarda l’exit tax, l’imposta sulle plusvalenze non ancora realizzate relative a partecipazioni e strumenti finanziari di chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. Il testo iniziale della manovra indica una soglia di 800mila euro di attività finanziarie; la soglia di 2 milioni di euro e la limitazione ai trasferimenti verso Paesi con particolari caratteristiche fiscali sono invece ipotesi emendative. Non si tratta, dunque, di una tassa del 26% sull’intero patrimonio, né di una disciplina già definita in questi termini.
Le misure della manovra 2027 potranno cambiare durante l’iter parlamentare. Per conoscere beneficiari, soglie e decorrenze effettive occorrerà fare riferimento al testo approvato definitivamente.
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