Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Manchester City, in programma martedì alle 21 all'Etihad Stadium. Dopo la vittoria sul Torino in campionato, gli azzurri volano in Inghilterra per affrontare una delle favorite della competizione. Il tecnico Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la partita con equilibrio: "Non è decisiva, ma fare risultato sarebbe meraviglioso".

La situazione del Napoli nel girone

Il Napoli è attualmente fermo a 3 punti nel girone unico di Champions League e si trova fuori dalla zona playoff. Tuttavia, Allegri non si sbilancia: "Una sconfitta non pregiudicherebbe niente, perché abbiamo ancora la possibilità di passare il turno. La sfida tra due settimane in casa con il Brugge sarà una gara da dentro-fuori". L'allenatore toscano sa che il match contro il City può rappresentare una svolta, soprattutto per il morale: "Queste grandi partite si preparano da sole, non avere motivazioni significa non aver capito dove siamo. Conosciamo le difficoltà, giochiamo contro una squadra tra le favorite a vincere la Champions".

Le scelte tattiche di Allegri

Per quanto riguarda la formazione, Allegri dovrà fare i conti con diverse assenze. Di Lorenzo e Badiashile saranno disponibili solo per la prossima gara di campionato contro il Lecce, mentre Favasuli e Marianucci non sono in lista Champions e Rafa Marin è squalificato. Il tecnico valuta due opzioni: il 4-3-3 con Noa Lang nel tridente con Politano e Hojlund, oppure il 3-5-2 con un centrocampista in più (Gilmour) e uno tra De Bruyne e McTominay più avanzato a sostegno della punta. La scelta dipenderà anche dalle condizioni fisiche dei giocatori e dalla strategia per contrastare il possesso palla del Manchester City.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

De Bruyne, emozioni e voci di mercato

In conferenza stampa con Allegri c'era anche Kevin De Bruyne, grande ex del Manchester City, dove ha vinto tutto in dieci anni. Il belga torna all'Etihad da avversario per la seconda volta (era già successo l'anno scorso in Champions). Sulle voci di un possibile addio a gennaio, De Bruyne ha dichiarato: "Ho giocato al 400% finora, ma non ho più vent'anni, sto per farne 36: ci sono tante cose da prendere in considerazione che mi passano per la testa". Il giocatore ha poi commentato le reazioni negative dopo un'intervista rilasciata dalla moglie lo scorso settembre: "Sono un po' dispiaciuto. Se andate a leggere l'articolo capirete quello che effettivamente ha detto. Ci sono state reazioni cattive verso la mia famiglia, ho visto delle foto di casa mia, non va bene: mi fanno riflettere queste cose, è stata una situazione sgradevole per me e per mia moglie". Nonostante le incertezze, De Bruyne sarà in campo dall'inizio domani sera.

Le prospettive per il Napoli

La sfida contro il Manchester City rappresenta un banco di prova importante per il Napoli, che cerca riscatto in Europa dopo un inizio di stagione altalenante. Allegri sa che servono una prestazione di grande tecnica e spirito di sacrificio: "Quando avremo la palla dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni, quando non l'avremo dovremo fare il meglio possibile per creare le condizioni per poi contrattaccare. Serve anche un pizzico di fortuna per portare a casa il risultato". I tifosi azzurri sognano l'impresa, consapevoli delle difficoltà ma fiduciosi nella capacità dei ragazzi di Allegri di dare il massimo contro una delle squadre più forti al mondo.