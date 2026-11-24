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La stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile può finalmente entrare nel vivo. Dopo giorni di attesa e un primo controllo rinviato, la Fis ha ufficializzato il via libera alle competizioni in programma a Beaver Creek, negli Stati Uniti, dal 3 al 6 dicembre. Un fine settimana denso di appuntamenti, con due discese libere, un superG e un gigante che promettono spettacolo e punti pesanti per la classifica generale.

Il controllo neve decisivo per il calendario

La notizia era attesa da tutto il circo bianco. I tecnici federali hanno effettuato nelle scorse ore l'ispezione sulla pista, constatando che le condizioni sono finalmente ottimali. L'arrivo del freddo e delle nevicate previste da giorni ha permesso di preparare adeguatamente il tracciato, scongiurando il rischio di un ulteriore slittamento. Un sospiro di sollievo per gli atleti, che hanno potuto programmare gli ultimi allenamenti in vista delle gare.

Un programma ricco di sfide tecniche

Il calendario di Beaver Creek prevede due prove veloci sulla pista Birds of Prey, una delle più impegnative del circuito, seguite dal superG e dal gigante. Si tratta di un banco di prova importante per valutare la condizione dei favoriti e per capire chi potrà ambire alla sfera di cristallo. La pista, storicamente ostica, richiede precisione, coraggio e una lettura perfetta delle linee.

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Le prospettive per la stagione

Con il semaforo verde della Fis, il fine settimana americano assume un peso specifico notevole anche in chiave psicologica: partire bene su un tracciato così selettivo può dare morale all'intera annata. Gli appassionati italiani attendono risposte dai propri beniamini, chiamati a confrontarsi con i migliori interpreti della velocità e dello slalom gigante a livello mondiale.

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