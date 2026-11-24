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Sport e inclusione in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dalle Nazioni Unite. Tutti in campo per promuovere inclusione, condivisione e rispetto delle diversità: L'Asd Virtus Basket Aprilia, in collaborazione con Pallavolando a Tutto Tondo 5 Rondini e AGPHA Raggio di Sole, organizza per sabato 5 dicembre un pomeriggio dedicato allo sport senza barriere, dove il gioco diventa occasione di incontro, partecipazione e crescita reciproca. L’appuntamento è alle ore 15:00 presso il Pallone Tensostatico della Virtus Basket Aprilia, in via Ottorino Respighi, Aprilia. Ma la giornata inizierà già la mattina, dalle ore 10 alle ore 12.30, con un evento presso “La Casetta” al Parco Europa in via Francia, con il patrocinio del Comune di Aprilia: l'obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della disabilità, far conoscere i servizi e le opportunità offerte dalle associazioni del territorio, promuovendo una rete di collaborazione tra le diverse realtà che operano nel mondo dell'inclusione. Saranno, infatti, presenti numerose associazioni del territorio, con stand informativi, un laboratorio ludico-ricreativo-inclusivo dell'associazione Amici della Luce Gruppo “Le Mamme” e con Croce Rossa Italiana, dimostrazioni di volley, tiro con l'arco, getto del peso e vortex dell'Asd Pallavolando A Tutto Tondo 5 Rondini, dimostrazione di ausili a cura di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, una mostra fotografica dell'associazione Sunflower Projiect Mici e Stomia, un laboratorio di scrittura creativa dell'associazione AISF ODV dell'associazione ADHD Lazio ODV, letture di poesie a cura dell'associazione Matres.

“Protagonisti dell’iniziativa saranno i giovani atleti della Virtus Basket Aprilia, con la partecipazione dei gruppi Esordienti e U13/U13 New, che condivideranno il campo con ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali e fisiche, attraverso attività sportive e proposte multisportive pensate per favorire la partecipazione di tutti – spiega Arianna Malagisi, responsabile minibasket e ideatrice del Progetto Tornado La Forza di Stare Insieme per ragazzi/e con disabilità in collaborazione con Angelica Cimolino e Vincenzo Tammaro- non soltanto basket, ma lo sport inteso nella sua dimensione più ampia: un linguaggio universale capace di avvicinare le persone, superare le barriere e creare nuove opportunità di relazione. Un pomeriggio per ricordare che lo sport non deve lasciare nessuno fuori dal gioco e che una squadra diventa davvero grande quando c’è spazio per tutti”. Non conta fare tutti le stesse cose ma dare a ciascuno la possibilità di partecipare e contribuire con le proprie abilità. Perché una squadra non è fatta soltanto di canestri e risultati, ma di persone che si sostengono, si rispettano e crescono insieme. L’obiettivo, quindi, è quello di vivere insieme un’esperienza in cui non contano le differenze, ma la voglia di partecipare, mettersi in gioco, divertirsi e sentirsi parte di una squadra.

“L’iniziativa si inserisce nel percorso che la Virtus Basket Aprilia porta avanti per rendere lo sport sempre più accessibile e partecipato – afferma il presidente Roberto Lupelli - nella convinzione che ogni ragazzo debba avere la possibilità di vivere il campo, esprimere le proprie capacità e trovare il proprio spazio. L’inclusione si costruisce insieme, dentro e fuori dal campo”.

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La società ringrazia Farmacie Farmasa per essere sempre al fianco sostenendo lo sport, il benessere, i progetti dedicati all'inclusione.