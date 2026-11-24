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La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel quartiere Casilino di Roma, con un'operazione che ha combinato il recupero di immobili occupati abusivamente, la lotta allo spaccio di stupefacenti e la verifica delle attività commerciali. Il bilancio è di due esercizi sospesi, sanzioni per oltre 30.000 euro e dieci arresti legati al mondo della droga.

Recupero di immobili occupati

Le operazioni, coordinate dal dirigente del Distretto di PS Casilino, sono iniziate con l'accesso a un immobile di edilizia popolare in via dell'Archeologia, occupato senza titolo. All'interno è stato trovato un cittadino extracomunitario irregolare, accompagnato all'Ufficio Immigrazione per gli adempimenti di legge. L'appartamento è stato liberato e riaffidato all'ente gestore.

Contrasto allo spaccio: arresti e sequestri

Gli agenti della squadra investigativa del Distretto Casilino hanno poi intercettato uno spacciatore nella stessa via, sorprendendolo mentre cedeva dosi di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato arrestato e sono state sequestrate 44 dosi di cocaina. A questi si aggiungono altri nove arresti effettuati dalle Volanti e dagli stessi uomini del Distretto in sei distinti episodi legati agli stupefacenti. L'ultimo in ordine di tempo ha riguardato un 23enne destinatario di una condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione.

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Irregolarità nelle attività commerciali

Nel corso dei controlli alle attività commerciali della zona, sono state contestate 14 irregolarità con sanzioni per un totale di oltre 30.000 euro. In particolare, a Torvergata, un negozio di alimentari gestito da cittadini stranieri è stato chiuso immediatamente per gravi carenze nell'impianto elettrico e per violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Stessa sorte per un bar-panificio, sempre a Torvergata, dove sono stati riscontrati due dipendenti non in regola, uscite di emergenza ostruite, gravi carenze elettriche e igienico-sanitarie. Multe anche per una pizzeria a Torre Maura per carenze igienico-sanitarie.

Presunzione di innocenza

Si precisa che le evidenze informative e investigative descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.