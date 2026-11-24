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Un'operazione di contrasto allo spaccio di droga ha portato all'arresto di tre persone e alla denuncia di un quarto soggetto a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Il blitz, condotto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, è scattato nella serata del 28 ottobre e ha preso le mosse da una serie di segnalazioni arrivate dai residenti del centro cittadino, anche attraverso l'applicazione YouPol della Polizia di Stato.

Le indagini e il contesto

Le lamentele dei cittadini segnalavano una fiorente piazza di spaccio che alimentava un forte allarme sociale. Gli investigatori hanno così avviato una complessa attività d'indagine, culminata in perquisizioni personali e domiciliari disposte dalla Procura della Repubblica di Trapani. L'obiettivo era contrastare la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, un fenomeno che minaccia la sicurezza e il tessuto sociale del territorio.

I risultati delle perquisizioni

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno trovato e sequestrato droga già confezionata e pronta per la vendita. In particolare, all'interno di un'abitazione, nascoste nelle tasche di un giubbotto indossato da uno degli indagati, sono state rinvenute tre dosi di cocaina (0,9 grammi) e otto dosi di crack (1,88 grammi). In due delle tre case perquisite è stato inoltre recuperato materiale utile per la preparazione, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

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Un'ulteriore perquisizione in un altro immobile ha portato al ritrovamento di 9,47 grammi di cocaina lasciati sul tavolo della cucina, insieme ad altro materiale per il confezionamento. Addosso a uno dei soggetti presenti nell'abitazione è stato trovato 1 grammo di hashish. Infine, in una terza casa, sono stati scoperti oggetti verosimilmente proventi di reati contro il patrimonio: per questo gli occupanti sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.

Misure cautelari e messaggio di sicurezza

Dopo l'udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani, gli arresti dei tre spacciatori sono stati convalidati e il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'operazione conferma ancora una volta il costante impegno della Polizia di Stato nel presidio dei quartieri, per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare efficacemente le attività illecite che minacciano la comunità.

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