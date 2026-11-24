Controlli straordinari a Udine e provincia: il bilancio della Polizia di Stato
La Polizia di Stato di Udine continua la sua attività di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia. Nel periodo compreso tra il 16 e il 22 novembre 2026, i servizi ordinari e straordinari, condotti con il supporto delle altre forze di polizia, hanno prodotto risultati importanti in materia di sicurezza urbana, contrasto allo spaccio di stupefacenti e immigrazione irregolare.
Identificazioni e controlli stradali
Durante la settimana sono state identificate 1.075 persone e controllati 518 veicoli sulle principali strade e nelle aree più sensibili di Udine e provincia. Un'attività capillare che mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire comportamenti illeciti.
Ispezioni amministrative e attività repressiva
Gli agenti hanno ispezionato 21 pubblici esercizi per verificare il rispetto delle normative di settore. Sul fronte repressivo, sono stati eseguiti 3 arresti e 18 denunce in stato di libertà per diverse ipotesi di reato, a dimostrazione dell'incisività dei controlli.
Sequestri di droga e misure di prevenzione
Nell'ambito del contrasto agli stupefacenti, sono stati sequestrati 1.139 grammi di hashish e 17 grammi di cannabinoidi. Inoltre, sono stati emessi 2 ordini di allontanamento dalle Zone Rosse e il Questore ha disposto 1 ammonimento per violenza domestica. Sono stati eseguiti anche 3 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.
Prossimi impegni
La Questura di Udine proseguirà l'attività di controllo anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione al periodo delle festività natalizie, attraverso servizi mirati e capillari per garantire la legalità e la sicurezza della comunità.
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