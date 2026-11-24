Truffe online: come riconoscerle e difendersi. L'incontro della Polizia alla Banca d'Italia di Bergamo
Giovedì 19 novembre, presso la sede della Banca d'Italia a Bergamo, si è tenuto un incontro pubblico dedicato alle truffe online, un fenomeno in costante crescita che colpisce persone di ogni età e condizione sociale. L'evento, organizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l'istituto bancario, ha avuto l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi del web e fornire strumenti pratici per riconoscere e prevenire le frodi digitali.
Le tecniche dei truffatori
Durante l'incontro è stato analizzato il modus operandi dei cybercriminali, che sempre più spesso utilizzano tecniche di manipolazione psicologica per indurre le vittime a rivelare dati sensibili o effettuare pagamenti. Tra le modalità più diffuse figurano il phishing (e-mail fraudolente che imitano comunicazioni ufficiali), lo smishing (truffe via SMS), i falsi messaggi bancari e l'impersonificazione di operatori. I malintenzionati sfruttano la fiducia e l'urgenza per ottenere credenziali, informazioni riservate o trasferimenti di denaro.
I consigli della Polizia
Luca Giovani Bellini, della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Bergamo, ha illustrato le principali tipologie di frode e ha ribadito alcune regole fondamentali: non condividere mai codici e credenziali bancarie, non cliccare su link sospetti, verificare sempre l'attendibilità delle comunicazioni ricevute e diffidare da richieste urgenti di pagamento. Particolare attenzione è stata rivolta alle categorie più vulnerabili, come gli anziani e chi ha minore familiarità con il digitale, ma è stato sottolineato che nessuno può considerarsi completamente al sicuro, data la crescente sofisticazione dei raggiri.
La collaborazione tra istituzioni
L'incontro ha evidenziato l'importanza della sinergia tra istituzioni, Forze di polizia e sistema bancario per diffondere la cultura della sicurezza digitale. Conoscere i rischi e adottare comportamenti consapevoli sono le prime forme di difesa contro le truffe online. L'iniziativa si è conclusa con un dibattito aperto, durante il quale i partecipanti hanno potuto porre domande e approfondire le modalità per utilizzare le tecnologie in modo più sicuro.
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