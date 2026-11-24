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La stagione di Coppa del Mondo di sci alpino entra nel vivo con il fine settimana di gare a Killington, nel Vermont, dove sabato 28 novembre si disputerà il gigante femminile e domenica lo slalom. Tra le protagoniste attese c'è Sofia Goggia, che farà il suo esordio stagionale proprio sulla pista americana.

Le azzurre al via

La squadra italiana delle discipline tecniche, reduce dalle gare di Gurgl, ha effettuato una breve sosta di due giorni a Waterville Valley, nel New Hampshire, per preparare al meglio l'appuntamento. Nel gigante di Killington saranno al cancelletto di partenza Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Anna Trocker ed Emilia Mondinelli.

Nello slalom di domenica, invece, l'Italia schiererà Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Alice Pazzaglia, Beatrice Sola (reduce dal 19° posto a Levi e dalla vittoria in Coppa Europa sempre sulla pista finlandese), Anna Trocker, Giorgia Collomb e Giulia Valleriani.

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Un traguardo importante per Goggia

Per Sofia Goggia quella di Killington sarà una gara speciale: oltre all'esordio stagionale, festeggerà i dieci anni dal primo dei suoi 69 podi in carriera in Coppa del Mondo. Era il 2016 quando la campionessa bergamasca conquistò il terzo posto proprio sulla pista del Vermont, dando il via a una serie di successi azzurri. Nei anni successivi, infatti, altre sciatrici italiane sono salite sul podio: Manuela Moelgg terza nel 2017, Federica Brignone prima nel 2018 e seconda nel 2019, e Marta Bassino vincitrice nel 2019 e seconda nel 2022.

Il gigante di Killington si preannuncia quindi ricco di emozioni e di spunti tecnici, con la squadra italiana pronta a dare battaglia sulle nevi americane.

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