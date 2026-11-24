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A Parma i Carabinieri della stazione di Sala Baganza hanno arrestato un ventenne di origine straniera, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di aver messo a segno una truffa del finto carabiniere ai danni di una donna di 70 anni. Il raggiro, secondo quanto ricostruito, avrebbe fruttato gioielli per diverse migliaia di euro e potrebbe non essere stato compiuto in solitudine: gli inquirenti non escludono infatti il coinvolgimento di complici.

Il raggiro: dalla telefonata alla visita a domicilio

La vicenda risale allo scorso 16 novembre. La vittima ha ricevuto una telefonata sul numero fisso: dall'altra parte un interlocutore si è presentato come appartenente all'Arma, sostenendo che il marito della donna fosse ricercato per una rapina avvenuta nel centro di Parma.

Con un tono perentorio, al quale la 70enne non è riuscita a opporsi, il malvivente l'ha indotta a passare a una videochiamata sullo smartphone. Durante la conversazione le è stato chiesto di mostrare tutti i monili custoditi in casa, con la scusa di doverli confrontare con quelli rubati. Poco dopo la comunicazione si è interrotta bruscamente: a giustificare la chiusura, la spiegazione che il magistrato di turno voleva visionare l'oro di persona.

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La consegna dei preziosi e la scoperta

Da lì a poco, il truffatore si è presentato alla porta dell'abitazione, spacciandosi ancora una volta per carabiniere, riuscendo così a farsi consegnare tutti i preziosi. Solo alcune ore più tardi la donna ha compreso di essere stata raggirata e ha chiamato il 112, facendo scattare l'intervento dei militari di Sala Baganza.

Le indagini e l'arresto

Attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, i Carabinieri hanno identificato e rintracciato in breve tempo il presunto autore del colpo, un pregiudicato per reati analoghi. Il ventenne è stato arrestato e deferito all'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare l'eventuale presenza di altri soggetti coinvolti nel raggiro.

Come difendersi dalle truffe del finto carabiniere

Il caso rientra in una tipologia di truffe agli anziani purtroppo ricorrente. Le forze dell'ordine ricordano che nessun militare o appartenente alle forze di polizia contatta i cittadini per chiedere di consegnare denaro o gioielli, né tantomeno per mostrare beni di valore attraverso videochiamate. In caso di richieste sospette è sempre opportuno interrompere la conversazione e contattare direttamente il 112.

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