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Federica Brignone è tornata sugli sci. Dopo 91 giorni dall'intervento chirurgico per la rimozione di placca e viti dal ginocchio sinistro, effettuato lo scorso 25 agosto a Milano, la campionessa olimpionica ha testato la neve abbondante caduta a Cervinia. L'azzurra, due ori ai Giochi di Milano Cortina, insieme al fratello Davide e allo skiman Mauro Sbardelotto, ha utilizzato sci da gigante per alcuni giri in campo libero. Questo rappresenta il primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve, che sarà accompagnato dal percorso riabilitativo e di preparazione atletica che Federica sta svolgendo sin dall'infortunio dell'aprile 2025, come reso noto dalla federazione sport invernali. Al termine della mattinata, la Brignone ha commentato: "A tre mesi dall'ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta".

Un ritorno atteso

Il rientro sulla neve di Federica Brignone segna un momento cruciale nel suo recupero. L'atleta ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione e la sua voglia di tornare a competere ai massimi livelli. La località di Cervinia, con le sue piste e la neve abbondante, ha offerto il contesto ideale per questa prima uscita, che segue mesi di intensa riabilitazione. La sciatrice ha potuto contare sul supporto del fratello Davide e dello skiman Mauro Sbardelotto, figure di fiducia nel suo team.

Il percorso di riabilitazione

Nonostante il ritorno sulla neve, il percorso di riabilitazione di Federica Brignone non è ancora concluso. La federazione ha precisato che questo è solo l'inizio di una fase di riavvicinamento graduale, che proseguirà di pari passo con il lavoro atletico e fisioterapico. L'infortunio risale all'aprile 2025 e ha richiesto un intervento chirurgico complesso. La Brignone sta seguendo un programma personalizzato per recuperare la piena funzionalità del ginocchio e la condizione atletica ottimale.

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Le parole della campionessa

Al termine della sessione di sci, Federica Brignone ha espresso la sua soddisfazione: "A tre mesi dall'ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta". Queste parole riflettono la gioia e la gratitudine della sciatrice per essere di nuovo a contatto con la neve, elemento fondamentale della sua vita sportiva. La sua positività è un segnale importante per i tifosi e per tutto il movimento dello sci italiano, che attende con ansia il suo ritorno alle competizioni.

Prossimi obiettivi

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve è solo l'inizio. L'obiettivo è quello di riprendere gradualmente confidenza con gli sci e con le piste, per poi valutare la possibilità di partecipare alle prossime gare. La federazione e il team medico stanno monitorando costantemente la situazione, pronti a modulare il programma in base alle risposte fisiche dell'atleta. I tifosi possono stare certi che la Brignone farà di tutto per tornare a brillare sulle piste internazionali.

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