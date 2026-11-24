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(Riceviamo e pubblichiamo) Talerico sui nuovi professori ordinari: tra i candidati la moglie del Rettore, la moglie del presidente del Senato accademico e il figlio dell'ex Rettore?

All'Università di Catanzaro si stanno assegnando venti cattedre da professore ordinario, il gradino più alto della carriera. Sono concorsi riservati a chi lavora già dentro l'Ateneo. I bandi sono usciti in tre giorni e sono rimasti aperti una settimana. I nomi dei candidati non sono pubblici: i verbali delle commissioni sono sul sito con i dati oscurati. Il 23 novembre ho chiesto al Rettore se tra i candidati ci siano mogli, mariti o figli di professori dello stesso Ateneo. Non solo non ho avuto risposta, ma dall?Università si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni ad alccuni giornalisti che li avevano contattati.

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Non faccio i nomi dei docenti interessati: nessuno discute i loro titoli e concorrere è un loro diritto. Faccio i nomi di chi nell'Ateneo comanda, firma e vota.

Il Rettore Giovanni Cuda ha firmato il bando per la cattedra di Biologia molecolare e ha firmato la nomina della commissione che dovrà giudicare sua moglie. È associata dall'aprile 2025: diciannove mesi dopo è arrivata la cattedra da ordinario. C'è di più. Fino alla primavera il Rettore era inquadrato proprio in Biologia molecolare. Il 3 aprile è passato a un'altra materia, la Biochimica, con un decreto firmato dal Prorettore. Sette mesi dopo è arrivato il bando e quello lo ha firmato lui. Perché ha cambiato materia? Chi lo ha chiesto e con quale motivazione? Quel decreto sul sito non c'è.

Il presidente del Senato accademico Daniele Torella guida l'organo che il 29 ottobre ha dato il via libera a questi posti e dirige il dipartimento al quale sono andate diverse di queste cattedre. Molti lo indicano come possibile futuro Rettore. Tre delle venti cattedre riguardano le scienze tecniche mediche. È vero che tra i candidati c'è sua moglie, professoressa associata nel suo stesso dipartimento?

L'ex Rettore. Per la cattedra di Neurologia gli associati in servizio sono tre. Uno è il figlio di Aldo Quattrone, Rettore ufficiale dal 2011 al 2017 (e Rettore Ombra a tutt’oggi) e oggi professore emerito della stessa materia. Il curriculum del figlio pubblicato dall'Università dice che si è laureato nel 2016 e si è specializzato nel 2022. A dieci anni dalla laurea sarebbe in corsa già per diventare professore ordinario!

Non è finita. Psichiatria: l'unica associata è la moglie di Pasquale De Fazio, ordinario della stessa materia. Pediatria: tra gli associati c'è la moglie di Pierfrancesco Tassone, ordinario di Oncologia. Chimica farmaceutica: tra gli associati c'è la moglie di Carlo Cosentino, ordinario di Bioingegneria, che in questa stessa tornata siede nella commissione di un'altra cattedra. Lei è addirittura componente del Senato accademico.

Che questi docenti abbiano fatto domanda non risulta da nessun atto, perché l'Università i nomi non li pubblica. Ma quando un concorso è riservato agli interni e in una materia gli interni sono uno, due o tre, la domanda viene da sé. Se mi sbaglio, al Rettore basta pubblicare un elenco.

La legge non vieta alla moglie o al marito di un professore di concorrere. Chiede però a chi decide di farsi da parte quando in gioco c'è un familiare. Perciò chiedo al Rettore e al presidente del Senato accademico: le vostre mogli hanno fatto domanda? Se sì, perché bando e commissione di Biologia molecolare portano la firma del Rettore e non quella del Prorettore? Chi si è astenuto in Senato e in Consiglio di amministrazione quando si è votato su questi posti? Il Consiglio di amministrazione lo presiede il Rettore. E la commissione ch edovrà valutare questi «concorrenti» chi l’ha nominata?

I venti bandi richiamano tutti le stesse decisioni: Senato accademico e Consiglio di amministrazione del 12 ottobre, Consigli di dipartimento del 20 ottobre, Senato del 29 ottobre e Consiglio di amministrazione del 30 ottobre. Nessuno di questi verbali è pubblicato per intero. I verbali dei dipartimenti sono fermi a luglio. Chi era presente, chi ha votato e chi si è astenuto oggi non può saperlo nessuno.

C'è poi un silenzio che fa rumore. Su questa vicenda non è intervenuto nessun esponente di partito, né di destra né di sinistra. Non è intervenuto il sindaco della città. Non è intervenuta la sinistra, sempre pronta a dare lezioni di moralità agli altri e sempre fedele alla doppia morale quando la questione tocca gli amici. Come mai nessun partito parla? Sarà per paura? Sarà per vicinanza? Sarà per convenienza?

Le prove orali sono pubbliche e si tengono online: chiunque può collegarsi. Una è fissata per mercoledì 25 novembre alle 15.30, un'altra per il 1° dicembre, quella di Psichiatria per il 14 dicembre. I nomi, quindi, usciranno comunque. Catanzaro ha diritto a un'Università in cui le carriere si spiegano con gli atti e non con i cognomi.

Antonello Talerico

Consigliere Comunale di Catanzaro

Componente Segreteria Regionale Forza Italia

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